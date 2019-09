Začal sa 5. ročník Európskeho týždňa športu, Volko: Super akcia

Na archívnej snímke slovenský reprezentant Ján Volko. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 23. septembra (TASR) - V pondelok 23. septembra sa začal 5. ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku a potrvá do 30. septembra. Do iniciatívy na podporu fyzickej aktivity Európskej komisie sa okrem Slovenska zapojilo štyridsať krajín. Národným koordinátorom je Národné športové centrum, hlavnou témou kampane zostáva "#BeActive", ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.Podľa štatistiky až 60 percent Slovákov nešportuje. Cieľom projektu je zapojiť obyvateľstvo do športových a telesných aktivít a zvýšiť povedomie o ich veľkých prínosoch pre život.uviedol vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko."Prológom" športového týždňa bola sobotná akcia Športuj, Slovensko pod hlavičkou Slovenského olympijského a športového výboru (SOVŠ) na Železnej studienke v Bratislave. Zúčastnil sa na nej aj ambasádor Európskeho týždňa športu na Slovensku šprintér Ján Volko, ktorý si túto úlohu zopakoval po tretí raz.povedal Volko. Spoločne s ním sa v role ambasádorky predstaví majsterka sveta a štvornásobná európska šampiónka vo vodnom slalome Jana Dukátová.povedala v tlačovej správe Dukátová, ktorá sa tento týždeň predstaví na MS v Seu d'Urgell.Piaty slovenský ročník nadviaže na veľmi úspešný predošlý. Vlani na Slovensku počas akcie športovalo viac ako 200.000 detí a dospelých, do projektu Európskeho týždňa športu zaregistrovali 659 akcií. Všetky registrované podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive budú tento rok súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu 2019. Aj tentoraz bude jedným z vrcholov Európskeho týždňa športu program s názvom #BeActive Night, ktorý sa uskutoční 28. septembra 2019. V rovnakom čase sa uskutočnia podobné akcie aj v ďalších európskych mestách a budú zjednocujúcim prvkom celej iniciatívy Európskeho týždňa športu. Slovenská #BeActive Night bude súčasťou Ružinovských hodových slávností v Parku Andreja Hlinku v Bratislave.Program v Ružinove bude moderovať Matej "Sajfa" Cifra, návštevníci si budú môcť vyboxovať svoj sen s Tomim "Kidom" Kovácsom, absolvovať parkúr a ninja dráhu s Davidom Chudým, sledovať vystúpenia a vyskúšať si choreografie s tanečníkom Lacim Strikeom a jeho Street Dance Academy a pripravené sú aj ďalšie atrakcie.povedal najúspešnejší slovenský profesionálny boxer a tréner Tomi "Kid" Kovács.Súčasťou Európskeho týždňa športu sú aj dve akcie, ktoré Národné športové centrum organizuje spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom. Okrem sobotnej akcie na Železnej studienke nebude chýbať ani Beh olympijského dňa či cyklistická aktivita Bicykel olympijského dňa. V rámci programu sa uskutoční predstavenie "Dotkni sa hviezd". Audiovizuálna výchovno-vzdelávacia šou na tému šport a olympijské hodnoty so sprievodnými aktivitami predstavuje divákom olympijské symboly a myšlienky, prezentuje rôzne športy, jednoducho dáva možnosť ochutnať atmosféru olympijských hier. V rámci nej vystúpia aj trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová, rýchlostná kanoistka Martina Gogolová Kohlová či lukostrelkyňa Alexandra Longová. O štyri dni neskôr sa program "Dotkni sa hviezd" uskutoční od 10.30 h v športovej hale v Michalovciach. Podujatie je určené predovšetkým pre žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Slovenský olympijský a športový výbor využije akcie v Bratislave i Michalovciach aj na propagáciu budúcoročných olympijských hier.Informácie o Európskom týždni športu, rovnako ako aj registrácia športových podujatí, sú prístupné na internetovej stránke www.tyzdensportu.sk. Všetky dôležité aktuality bude pokrývať na svojich profiloch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram aj Národné športové centrum. Pod hlavičkou #BeActive sa môžu registrovať všetky pohybové aktivity organizované od 1. septembra do 15. októbra 2019.