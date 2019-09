Florbalisti Slovenska začnú kvalifikáciu na MS v Poprade proti Maďarom

Na snímke slovenskí florbalisti. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zloženie skupín v rámci 2. kvalifikačného turnaja MS 2020 (Aréna Poprad):

C-skupina: Švajčiarsko, Rusko, Belgicko, Pobrežie Slonoviny



D-skupina: Nórsko, SLOVENSKO, Maďarsko, Taliansko

Program 2. turnaja európskej kvalifikácie o postup na MS:

štvrtok 30. januára 2020



10.00 Pobrežie Slonoviny – Švajčiarsko /C/



13.00 Belgicko – Rusko /C/



16.00 Nórsko – Taliansko /D/



19.00 Maďarsko – SLOVENSKO /D/





piatok 31. januára 2020



10.00 Belgicko – Pobrežie Slonoviny /C/



13.00 Nórsko – Maďarsko /D/



16.00 Rusko – Švajčiarsko /C/



19.00 Taliansko – SLOVENSKO /D/





sobota 1. februára 2020



09.00 Rusko – Pobrežie Slonoviny /C/



12.00 Švajčiarsko – Belgicko /C/



15.00 SLOVENSKO – Nórsko /D/



18.00 Taliansko – Maďarsko /D/





nedeľa 2. februára 2020



09.00 o 7. miesto: 4C-4D



12.00 o 5. miesto: 3C-3D



15.00 o 3. miesto: 2C-2D



18.00 finále: 1C-1D

Poprad 3. septembra (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti začnú boj o postup na majstrovstvá sveta 2020 v Tampere vo štvrtok 30. januára duelom proti Maďarsku. Na kvalifikačnom turnaji v Poprade sa v základnej D-skupine ďalej stretnú s Talianskom (31.1.) a Nórskom (1.2.), v nedeľu 2. februára ich čaká zápas o konečné umiestnenie. V druhej C-skupine nastúpia proti sebe výbery Švajčiarska, Ruska, Belgicka a Pobrežia Slonoviny. Z celého turnaja postúpia na svetový šampionát tri najlepšie tímy.Medzinárodná florbalová federácia (IFF) zverejnila v utorok rozpisy všetkých kvalifikačných skupín v bojoch o postup na MS mužov, ktoré sa uskutočnia od 4. do 12. decembra 2020 vo fínskom meste Tampere. Slovensko už dávnejšie získalo právo zorganizovať jeden z trojice európskych kvalifikačných turnajov. Druhý kvalifikačný turnaj (EUR 2) sa uskutoční na prelome januára budúceho roka v Poprade a odohrajú sa v rámci neho dve skupiny (C a D).Prvýkrát vstúpi do platnosti nový hrací systém kvalifikácie. V Európe sa podujatia skrátia z pôvodných piatich iba na štyri dni. Z každého európskeho kvalifikačného turnaja postúpia na MS tri najlepšie krajiny - obaja finalisti plus víťaz súboja o 3. miesto. Do finále postúpia víťazi základných skupín, tímy na druhých priečkach v skupinách budú hrať o celkové 3. miesto, tímy na tretích pozíciách o celkové 5. miesto a tímy na štvrtých priečkach o konečné 7. miesto.Pre Slovákov bude kľúčový súboj s Nórmi na záver skupinových bojov. Ak v predchádzajúcich dvoch zápasoch, v ktorých sú jasnými favoritmi, zvíťazia a potom zdolajú aj, budú mať istotu postupu do finále a tým pádom aj zabezpečenú miestenku na svetový šampionát. V prípade, že obsadia v skupine druhú priečku, budú musieť o poslednú zostávajúcu miestenku na MS zabojovať v nedeľňajšom dueli o bronz.uviedol pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) nový tréner slovenskej reprezentácie mužov Radomír Mrázek.