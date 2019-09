Talianske kluby minuli na posily rekordných 1,1 miliardy eur

Matthijs de Ligt, vľavo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. septembra (TASR) - Talianske futbalové kluby minuli v letnom prestupovom období na nákup nových hráčov rekordných 1,1 miliardy eur. Z dvadsiatky účastníkov najvyššej súťaže Serie A najviac peňazí na posily vydali majstrovský Juventus Turín a Inter Miláno.Najdrahší bol prestup 20-ročného holandského obrancu Matthijsa de Ligta, za ktorého Juventus zaplatil Ajaxu Amsterdam 75 miliónov eur. Vyrovnať sa mu môže príchod Romelua Lukakua z Manchestru Inited do Interu v prípade, že sú do transakcie zahrnuté aj výkonnostné bonusy."Nerazzurri" takisto získali na hosťovanie aj Lukakuovho spoluhráča z ManU Alexisa Sancheza, skúseného stopéra Diega Godina z Atletica Madrid, Cristiana Biraghiho z Fiorentiny, Stefana Sensiho na hosťovanie zo Sassuola a do stredu poľa nádejného Nicolu Barellu, za ktorého zaplatili Cagliari 45 miliónov eur. Nový tréner Antonio Conte si vydýchol, keď sa skončila sága okolo bývalého kapitána Maura Icardiho a argentínsky útočník zamieril na ročné hosťovanie do Paríža St. Germain.Juventus okrem de Ligta vystužil obranu aj príchodmi Brazílčana Danila z Manchestru City, Turka Meriha Demirala zo Sassuola, do stredu poľa angažoval Adriena Rabiota z PSG a Aarona Ramseyho z londýnskeho Arsenalu. Informáciu priniesla agentúra DPA.