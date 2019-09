Florbalisti Tsunami pokrstilu halu výhrou nad Nižnou, majster zakopol

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Extraliga mužov - 1. kolo:



sobota



Tsunami Záhorská Bystrica – TJ A-FbO Nižná 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

FaBK ATU Košice – FBC Mikuláš Prešov 4:5 pp (1:1, 3:3, 0:0 - 0:1)

1. FBC Florbal Trenčín – ŠK Lido Prírodovedec 10:3 (3:1, 4:1, 3:1)

FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – FK Florko Košice 4:11 (1:1, 3:6, 0:4)



nedeľa



FBK AS Trenčín – Fat Pipe Snipers Bratislava 6:7 pp (1:3, 3:2, 2:1 - 0:1)

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FBK Púchov 10:3 (4:0, 4:1, 2:2)

Bratislava 16. septembra (TASR) - Úvodné kolo florbalovej extraligy mužov 2019/20 prinieslo veľký šláger, v ktorom domáci tím Tsunami Záhorská Bystrica pokrstil novú halu víťazstvom 4:2 nad TJ A-FbO Nižná 4:2.Do novej športovej haly, ktorá vyrástla v areáli základnej školy v Záhorskej Bystrici, si našlo v sobotu cestu množstvo fanúšikov.povedal tréner Tsunami Ján Purc. Tomu chýbali skúsení hráči ako Martin Kubovič, ktorý ochorel, či brankár Timotej Dinka, ktorý pôjde na operáciu kolena a vynechá približne tri týždne. Nižnej zasa nemohol pomôcť Matúš Medžo, ktorý bol síce na lavičke, no pre zranenie členka nezasiahol do hry.uviedol Matúš Medžo pre web szfb.sk.Vo východniarskom derby medzi domácim ATU Košice a FBC Mikuláš Prešov vyhrali prekvapujúco hostia 5:4 po predĺžení. Úspešnú premiéru na lavičke 1. FBC Trenčín má za sebou kouč Jan Holovka, ktorého zverenci dokázali doma rozdrviť bratislavské Lido 10:3. K víťazstvu výraznou mierou pomohol Samuel Virga, ktorý sa blysol hetrikom a dvomi asistenciami. Takmer polovicu zápasu si držali nádej na dobrý výsledok hráči Spišskej Novej Vsi, napokon ale podľahli Florku Košice 4:11.V nedeľu sa zrodilo veľké prekvapenie v Trenčíne, kde majstrovský AS prehral s bratislavskými Snipers 6:7 po predĺžení. Domáci síce dokázali vyrovnať z 1:5 na 5:5, ale v tretej minúte predĺženia rozhodol o víťazstve hostí ich najproduktívnejší hráč z minulej sezóny Peter Banga.povedal hrajúci tréner a kapitán FK AS Trenčín Juraj Matejka. Hostia si odnášajú dva body, no mohli aj všetky tri.zhodnotil duel tréner Snipers Dárius Siheľský. Žilinské "kobylky" otvárací súboj sezóny doma proti nováčikovi z Púchova zvládli s prehľadom a zvíťazili jednoznačne 10:3.