Inter čaká v LM Fribourg, Naglič: Dúfam, že budeme pripravení

1. predkolo Ligy majstrov 2019/20



Inter Bratislava - Fribourg Olympic /utorok 17. septembra o 18.00 h/

Bratislava 16. septembra (TASR) – Po štvorročnej odmlke sa basketbalisti Interu Bratislava predstavia v pohárovej Európe, v utorok 17. septembra o 18.00 h si v Eurovia Aréne zmerajú sily v rámci prvého predkola Ligy majstrov so švajčiarskym šampiónom Fribourgom Olympic. Cieľom zverencov trénera Aramisa Nagliča je prejsť do ďalšieho predkola a správnym spôsobom reprezentovať slovenský basketbal."Žlto-čierni" mali špecifickú prípravu, keďže bola oveľa kratšia, intenzívnejšia, navyše sa jej v úvode museli vyrovnať s absenciou až pätice Slovákov, ktorá si plnila reprezentačné povinnosti.zhodnotil pre TASR Naglič prípravné obdobie.Jeho zverenci odohrali v príprave šesť zápasov, v troch zvíťazili, v dvoch ťahali za kratší koniec a jeden sa skončil remízou.povedal kouč bratislavského tímu k prípravným zápasom.Káder Interu však okrem počiatočných reprezentačných absencií sužovali aj zranenia. Vedenie klubu tak zareagovalo na vzniknutú situáciu a vzhľadom aj na náročný program v pohárovej Európe a v domácej súťaži angažovalo pred niekoľkými dňami dvojicu Američanov – Sterlinga Gibbsa a Stevieho Browninga.uviedol kouč Interu.Hneď prvé predkolo Ligy majstrov prinesie konfrontáciu aktuálneho slovenského a švajčiarskeho majstra. S Helvétmi si Slováci zahrali aj v predkvalifikácii majstrovstiev Európy 2021, súčasťou týchto duelov bol pivot Interu Michal Baťka:Utorkový súper bratislavského tímu už má za sebou ostrý štart do sezóny, v sobotu prehral vo Švajčiarskom superpohári s Lions de Ženeva 60:73.zamyslel sa Naglič nad súperom.Tréner Fribourgu Petar Aleksič rešpektuje silu súpera, no zároveň verí v postup ďalej:Inter začína svoju púť pohárovou Európou doma, čo sa môže v úvode sezóny javiť ako výhoda.dodal na záver tréner "žlto-čiernych".Zápas prinesie RTVS naživo na Dvojke. Odveta je na programe v piatok 20. septembra o 20.00 h vo Fribourgu. V prípade postupu Interu si v druhom predkole zmeria sily s nemeckým Telekom Baskets Bonn (26. a 29. septembra). Ak by slovenský majster vypadol už v prvom predkole, tak na neho čaká skupinová fáza Európskeho pohára FIBA.