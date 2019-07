Florence and the Machine vydajú výročnú edíciu albumu Lungs

Skupina Florence and the Machine

... vznikla v roku 2007 v Londýne. O dva roky neskôr si prevzala BRIT Award v kategórii Critic's Choice. V lete toho istého roku sa prezentovala debutovým albumom Lungs, s ktorým ovládla britský rebríček. Za štúdiovku dostala kapela BRIT Award v kategórii Album roka.



Okrem toho nahrávku nominovali na prestížnu Mercury Prize. V roku 2010 sa dostala na trh ako 2CD pod názvom Between Two Lungs, kde pôvodný tracklist doplnili o živé verzie skladieb, remixy a ďalší bonusový materiál. Na úspech debutu nadviazali druhou štúdiovkou Ceremonials obsahujúcou skladby ako What The Water Gave Me, Shake It Out, No Light, No Light, Never Let Me Go, Spectrum (Say My Name) a Lover To Lover.



V roku 2015 vydali album How Big, How Blue, How Beautiful a vlani v auguste uviedli na trh štúdiovku High as Hope. Obe nahrávky tiež nominovali na Mercury Prize. Kapela si počas kariéry vyslúžila šesť nominácií na Grammy.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2019 (Webnoviny.sk) - Anglická indierocková kapela Florence and the Machine vydá pri príležitosti 10. výročia vydania debutového albunu Lungs (2009) jeho novú edíciu. Na trh ju uvedie 16. augusta.Výročná edícia vyjde na farebnej LP, na kazete aj v deluxe boxsete. Ten bude obsahovať dve LP platne, pohľadnice a dosiaľ nezverejnenú grafiku.Na jednej z platní v boxsete budú skladby z pôvodného albumu, na druhej druhá zase bonusový materiál vrátane vopred nevydaných demonahrávok či coververzie skladby Oh! Darling od The Beatles.Kapela zároveň zverejnila dve dosiaľ nevydané demá Donkey Kosh a My Best Dress. Tie vznikli počas nahrávania albumu Lungs.Informácie pochádzajú z webstránok www.nme.com, florenceandthemachine.net a z archívu agentúry SITA.