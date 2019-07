Slovenská speváčka M.U.S vydáva debutový album Me, k titulnej piesni Now We Know predstavila videoklip

Špecifický a moderný zvuk

Videoklip ku každej skladbe

5.7.2019 (Webnoviny.sk) - Michaela Husárová, finalistka súťaže The Voice Česko Slovensko vydáva pod pseudonymom M.U.S svoj debutový album s názvom Me. Elektronické, moderne a zahranične znejúce nahrávky sa dočkali i prvej vizuálnej podoby. Dvadsaťpäťročná speváčka a skladateľka známa nielen z alternatívnej hudobnej scény, ale najmä z finále posledného ročníka súťaže The Voice ČS vydáva svoj prvý album.Elektronickou produkciou, na ktorej spolupracovala s producentom Matejom Maximiliánom Miklošom, pôsobiacom v známom štúdiu Littlebeat, tak ukazuje novú tvár svojho hudobného pôsobenia. 10 skladieb s moderným elektronickým soundom, ktorý je na Slovensku skôr unikátom otvára dvere k pôsobeniu nielen na domácich, ale aj na zahraničných pódiách.Album Me vznikol v spolupráci s vydavateľstvom Go2stage a finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Nahrávky sú podľa samotnej speváčky presnou výpoveďou a odrazom obdobia, počas ktorého album vznikal.„Moje texty sú presným odrazom toho, čo som v poslednom období žila. Vypísaním na papier som potrebovala uzavrieť niektoré životné kapitoly, obhájiť si vlastné rozhodnutia. Človek nikdy nebude s ničím spokojný, a toto je moje presné zrkadlo od septembra 2018 do mája 2019. Moje názory, postoje, myšlienky. Či už správne alebo nie. Preto názov Me,“ prezradila M.U.S.Kombinácia neo-soulu, popu, r'n'b a funku v súčasnom sounde znie veľmi unikátne. „Producent Maxo (Matej Mikloš), ktorý stojí nielen za aranžmánom, ale aj mixážou albumu, vytváral všetky zvuky priamo len pre tento album. Aj vďaka tomu má veľmi špecifický a moderný zvuk,“ vysvetľuje speváčka.V spolupráci plánujú pokračovať a už teraz sa pripravujú po odprezentovaní čerstvého albumu na skladanie ďalšieho singlu. „Spolupráca nám nesmierne funguje. Navzájom sa od seba učíme a obaja máme víziu, kam chceme s týmto projektom smerovať. Aj preto svoje chceme hranice posúvať ešte ďalej,“ Michaela pochvaľuje spoluprácu.Na titulnú pieseň Now We Know, M.U.S predstavila aj videoklip. Čisté línie, jednoduchosť a pastelové farby je štýl, ktorý sa v Michaelinych klipoch už objavil.„Najradšej si režírujem, strihám a postprodukujem klip sama, pretože presne viem, ako chcem, aby vyzeral,“ priblížila speváčka. Inak tomu nebolo ani teraz. V spolupráci s kameramanom Ivanom Hrušovským tak vytvorili letný a mierne nostalgický vizuál.Videoklip nie je len odrazom klasických vzťahov, ale najmä o dôsledkoch našich rozhodnutí. „Veľmi často totiž urobím tú istú chybu niekoľkokrát, aj keď si vopred uvedomujem, že moje rozhodnutie vôbec nie je správne, “ dodáva.

https://www.youtube.com/watch?v=u4bCDzIFN-U&feature=youtu.be

Now We Know však nie je jediný singel s videoklipom. Na internetových hudobných platformách bude mať každá jedna pieseň z albumu svoj vlastný videovizuál.„Nebavilo ma, ak bol videoklip iba k jednej skladbe z CD a ostatné boli zverejnené iba s obrázkami. Preto som ku každej jednej pesničke vytvorila niečo ako lyrics video, na ktorom spievam. Videá sú farebne odlíšené extravagantnými outfitmi a celý vizuál dotvára elektronický koncept albumu.“ Výroby videoklipov sa chopila samotná speváčka s spolu s kameramanom Ivanom Hrušovským.S novým albumom sa v koncertnej zostave Michaela predstaví v auguste na bratislavskej Mágio pláži, a to konkrétne 16. augusta 2019. O dva dni na to, v nedeľu 18. augusta 2019 na Hviezdnych nociach v Bytči svojou šou o 19:00 uzatvorí brány festivalu. Začiatkom septembra plánuje zostava vystúpiť na komornej In Between Books Session a na jeseň pokrstiť svoj album.