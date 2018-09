Florencia vydala nové nariadenie: Porušenie môže vyjsť turistov draho

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 6. septembra (TASR) - Talianske mesto Florencia, obľúbené u turistov z celého sveta, tvrdo zasahuje proti návštevníkom, ktorí v čase obeda alebo večere konzumujú jedlo na chodníkoch, na prahu dverí či na súkromných príjazdových cestách. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.Starosta Dario Nardella uviedol, že nové nariadenie je zamerané na boj proti "neokrôchaným turistom" a na základe neho je možné udeliť pokutu do výšky 500 eur.Nariadenie začalo platiť už tento týždeň. Týka sa určitých ulíc v tomto meste renesancie, vrátane tých okolo slávnej galérie Uffizi, a treba ho dodržiavať od poludnia do 15.00 h a od 18.00 h do 22.00 h. V platnosti zostáva do 6. januára 2019, keď sa v Taliansku končí obdobie sviatkov.Turisti často jedávajú na ulici, aby nemuseli platiť za obed či večeru v typických reštauráciách s terasami.