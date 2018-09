Kreatívny hudobník Roger Waters, bývalý člen Pink Floyd má 75 rokov

V roku 1943 sa narodil britský hudobník a skladateľ ROGER WATERS, zakladateľ a bývalý člen skupiny Pink Floyd. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Surrey/Bratislava 6. septembra (TASR) – Roger Waters je jedným zo zakladateľov legendárnej skupiny Pink Floyd, no do histórie sa zapísal aj vlastnými sólovými projektmi. Mnohí si pamätajú na Watersov obrovský koncert v Berlíne s názvom The Wall - Live in Berlin, ktorý bol oslavou pádu berlínskeho múru. Originálny hudobník a textár Roger Waters má vo štvrtok 6. septembra 75 rokov.Roger Waters sa narodil 6. septembra 1943 v britskom Surrey, vyrastal však v meste Cambridge. Jeho otec Eric Fletcher Waters bol učiteľom. Hoci bol pôvodne pacifista, rozhodol sa vstúpiť do armády a bojovať v 2. svetovej vojne. Padol v roku 1944, keď mal Roger iba 5 mesiacov. Práve téma chýbajúceho otca veľmi ovplyvnila nielen život ale aj tvorbu Rogera Watersa.Waters bol už od mladosti rebelom. Už ako 15 ročný bol v predsedníctve Združenia za nukleárne odzbrojenie (YCND) v Cambridge a spolu s priateľkou Judy sa pravidelne zúčastňoval na protestných pochodoch. V hlavnom meste Spojeného kráľovstva sa zapísal na Regent street school of architecture, všetko však zmenil narodeninový darček v podobe akustickej gitary. S odhodlaním jemu vlastným, sa zapísal na teóriu, ale po niekoľkých hodinách to vzdal a ďalej sa hudobne vzdelával ako samouk.V Londýne Waters narazil na skupinu začínajúcich hudobníkov, medzi ktorými figurovali i mená bubeníka Nicka Masona a hráča na klávesy Ricka Wrighta (taktiež študentov architektúry), s ktorými založil kapelu. Waters pôsobil v skupine Sigma 6 (tiež The Abdabs, The Screaming Abdabs...) na poste doprovodného gitaristu.V roku 1964 sa k hudobníkom pridal gitarista Syd Barrett a skupina si neskôr dala názov Pink Floyd (v začiatkoch aj The Pink Floyd Sound alebo The Pink Floyd). Meno pochádza z mien dvoch Sydových obľúbených bluesových umelcov Pinka Andersona a Floyda Councila.Roger Waters prešiel k basgitare, na ktorú hral počas celej svojej "floydovskej" éry. Už v polovici roku 1966 sa skupina prezentovala v undergroundových kluboch a v auguste 1967 vydala svoj prvý album The Piper at the Gates of Dawn. Syd Barret sužovaný drogami a psychickými problémami postupne kapelu opúšťal a úlohy lídra sa ujal práve Roger Waters. V roku 1968 definitívne Syda Barreta vystriedal gitarista David Gilmour. Práve dvojica Waters - Gilmour je podpísaná pod ďalšími superúspešnými projektmi Pink Floyd počas 70. rokov. Samotný Gilmour opisuje Watersa ako výborného motivátora a skvelého básnika.Na prelome rokov 1972/73 skupina nahrala v štúdiu EMI Abbey Road album Eclipse, počas nahrávania však zmenila jeho názov na Dark Side of the Moon. Album bodoval nielen v britských ale aj amerických hitparádach. Nasledovali úspešné platne Wish You Were Here a Animals, no predovšetkým projekt The Wall, ktorý vyšiel 30. novembra 1979 ako dvojalbum a jeho predaj prevýšil 23 miliónov kusov. Bol najúspešnejším v ére Pink Floyd a dostal aj koncertnú podobu. Príprava trvala šesť mesiacov a premiéru mal program 7. februára 1980 v Sports Arena v Los Angeles. Roger Waters pretavil The Wall aj do filmovej verzie. O réžiu snímky sa postaral Alan Parker, hlavnú rolu stvárnil spevák Bob Geldof. Svetovú premiéru mal film v máji 1982 na festivale v Cannes.Krátko po vydaní albumu Final Cut (1983) Roger Waters opustil skupinu aj pre zhoršujúce sa vzťahy s Davidom Gilmourom. Nahral niekoľko sólových platní, tvoril aj hudbu k filmom.Podarilo sa mu znova vzkriesiť živé predstavenie The Wall v Berlíne. Uskutočnilo sa 21. júla 1990 na voľnom priestranstve medzi Potsdamer Platz a Brandenburskou bránou, teda na miestach, ktorými kedysi viedla hranica medzi východnou a západnou časťou Berlína.V septembri 2004 Waters vydal na internete dve nové skladby, To Kill the Child a Leaving Bejrut. Vyjadril v nich svoj odmietavý postoj k americko-britskej invázii v Iraku.Roger Waters súhlasil v júli 2005 so spoločným vystúpením Pink Floyd na akcii Live 8, organizovanej sirom Bobom Geldofom. Skupina vystúpila prvý raz od júna 1981, kedy sa uskutočnili koncerty The Wall v Earl’s Court v Londýne. Waters pre Associated Press poznamenal, že opätovné spojenie skupiny vnímal veľmi pozitívne. Ale šanca, že sa Pink Floyd dajú znovu dokopy je vzhľadom na pretrvávajúce rozdiely v názoroch a hudobnom cítení medzi ním a Gilmourom veľmi slabá.Tvorivý hudobník, skladateľ a textár Roger Waters bol ako člen skupiny Pink Floyd uvedený do Rock'n'rollovej siene slávy v roku 1996. Získal aj ocenenie za udalosť roka, ktorou bol práve legendárny koncert The Wall – Live in Berlin.Kreatívny umelec Roger Waters koncertoval v apríli 2018 v Prahe s programom, ktorý obsahoval novinky, skladby zo sólových albumov, ale i klasické diela hudobnej formácie Pink Floyd. Opäť sa predviedol v rebelskom štýle. Koncert doplnila Watersova projekcia tvrdo kritizujúca a zosmiešňujúca amerického prezidenta Donalda Trumpa.