Folklórnu šou Zem spieva čaká prvé semifinále

Fanúšikovia folklórnej šou Zem spieva sa môžu tešiť na prvý priamy prenos zo semifinálového kola tretej série. Pozrieť si ho môžu v sobotu 7. marca o 20.30 h na Jednotke. "O tom, ktorí súťažiaci postúpia do finále, rozhodnú najmä hlasy divákov," informovala PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.





O postup do finále v sobotu zabojujú súťažiaci - Bratia Pechovci, Natália Lettrichová, Labirsky beťare, Bobáňovci - terchovský orchester ľudových nástrojov, Soňa Metyľová, Šambriňci, Vysokoškolský umelecký súbor Technik, Dedinská folklórna skupina Parchovianka, Hudobno-folklórny súbor V šírom poli hruška a Folklórny súbor Podpoľanec. Počas prvého semifinále spoznajú diváci aj Divokú kartu poroty. Ten, kto ju získa, dostane šancu zabojovať o miesto vo finále. "Rovnako sa dozvieme aj meno Diváckej karty. Za svojho favorita môžu diváci posielať hlasy až do sobotného semifinále, kde moderátori v priamom prenose oznámia meno postupujúceho," dodala.Z prvého semifinále postúpia do finále štyria účinkujúci na základe diváckych SMS hlasov. Jedného účinkujúceho posunú do finále patrioti - Ľubica Čekovská, Ján Ďurovčík a Peter Dvorský. "Počas priamych prenosov bude možné hlasovať aj zo Srbska, Maďarska a Rumunska," uzavrela Turnerová.Druhý semifinálový večer sa uskutoční 14. marca. Celkový víťaz tretej série Zem spieva bude známy 21. marca.