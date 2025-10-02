Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.10.2025
 Kultúra

02. októbra 2025

Folklórny súbor Šarišan je svetový šampión, z Kórey priniesol najvyššiu cenu



Medzi zúčastnenými krajinami boli India, Francúzska Polynézia, Poľsko, Rusko, Malajzia, Kazachstan, Botswana, Slovensko, Čile, Bulharsko, Grécko, Peru či Mexiko.



Folklórny súbor Šarišan je svetový šampión, z Kórey priniesol najvyššiu cenu

Vyhrali sme! Tak oznámil svoj úspech na medzinárodnej tanečnej súťaži v Južnej Kórei folklórny súbor Šarišan na sociálnej sieti. Na jednom z najväčších svetových tanečných súťažných festivalov - Cheonan World Dance Festivale, kde súťažilo 24 súborov z 23 krajín, vrátane domácej Kórey, získal súbor z Prešova Grand Prize - najvyššiu cenu.


„Sme prvý slovenský súbor, ktorý toto významné ocenenie získal - obrovská česť a radosť pre nás všetkých,“ uviedli prešovský tanečníci a hudobníci na sociálnej sieti. Kolektív predstavil svoje choreografie v troch kolách, z ktorých sa do finále prebojovalo deväť najúspešnejších.

Slovensko, reprezentované Folklórnym súborom Šarišan, získalo najvyššie ocenenie festivalu Grand Prize. Toto prestížne víťazstvo sa doteraz nepodarilo žiadnemu súboru zo Slovenska. „A len veľmi málo krajín na svete sa môže pochváliť takýmto úspechom,“ dodávajú úspešní folkloristi.

Medzi zúčastnenými krajinami boli India, Francúzska Polynézia, Poľsko, Rusko, Malajzia, Kazachstan, Botswana, Slovensko, Čile, Bulharsko, Grécko, Peru či Mexiko.

Festival sa konal po 21. raz od roku 2003. Počas piatich dní ho navštívilo 890.000 divákov.

