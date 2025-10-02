Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Levoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

02. októbra 2025

Od štvrtka do utorka sa v 23 slovenských mestách koná Deň architektúry



Festival tradične prináša podujatia vo veľkých mestách. V Bratislave nebude chýbať komentovaná prehliadka vysielača Kamzík.



Zdieľať
Od štvrtka do utorka sa v 23 slovenských mestách koná Deň architektúry

Od štvrtka do utorka 7. októbra sa v 23 mestách po celom Slovensku uskutoční medzinárodný festival Deň architektúry, ktorý prinesie viac než sedemdesiat podujatí, od komentovaných prehliadok cez diskusie a prednášky až po workshopy a kvízy. Tohtoročná hlavná téma „Tá architektúra“ prináša pohľad na dielo architektiek, urbanistiek a výtvarníčok. 24hod.sk o tom informovala PR Dňa architektúry Slovensko Eva Rohoňová.


Deň architektúry je určený širokej verejnosti a všetky podujatia sú bezplatné. Jeho cieľom je popularizovať kvalitnú slovenskú a českú architektúru vždy s odborným, ale zrozumiteľným výkladom,“ spresnila Rohoňová. Na Slovensku festival organizuje Spolok Kruh o. z., ktorý vznikol ako sesterský projekt českého spolku Kruh, dlhodobo pôsobiaceho v oblasti architektonického vzdelávania pre odbornú i laickú verejnosť.

Hoci ženské stopy v architektúre Slovenska - najmä v tej historickej - nie sú vždy ľahko viditeľné, na mnohých miestach ich sprievodcovia dokázali vyzdvihnúť a pripraviť tak pre verejnosť jedinečný program,“ priblížila Rohoňová.

Festival tradične prináša podujatia vo veľkých mestách. V Bratislave nebude chýbať komentovaná prehliadka vysielača Kamzík, ale aj podujatie Hurá dnu!, ktoré umožní spolu s historičkou Júliou Itin objaviť tvorbu fotografky Ireny Blühovej a výtvarníčky Ester Šimerovej-Martinčekovej v architektúre Marienhofu od Josefa Nowotneho a Živnodomu od Klementa Šilingera.

V Banskej Bystrici predstaví architektka Hana Kasová počas prednášky a diskusie zachované interiérové klenoty Domu kultúry. V Košiciach budú architektka Jana Koreňová a historička Monika Kicová hľadať ženský dotyk v urbanizme mesta.

Bohatý program čaká aj návštevníkov v ďalších regiónoch. Žilina a Martin ponúknu niekoľkodňové podujatia spájajúce prehliadky, výstavy, prednášky aj workshopy. V Malackách predstavia projekty súťažných návrhov na obnovu centrálneho námestia, Kremnica odhalí novoobjavený historický klenot spätý so svetoznámym architektom Ladislavom Eduardom Hudecom a v Ružomberku sa účastníci vydajú na putovanie po liptovskej secesii.

Festival nezabúda ani na centrá komunitného života, ktoré sa často nachádzajú v pozoruhodných priestoroch. Výnimočným príkladom je kaštieľ Coburgovcov v Jelšave či Stará škola v Kokave nad Rimavicou. V Piešťanoch zas návštevníkov čaká workshop pletenia z ryžovej slamy so študentkou architektúry Viktóriou Žigmundovou v priestoroch KKC Arta. Bardejovská Bašta každoročne pripravuje pre návštevníkov architektonický zábavný kvíz a sériu prednášok s témou ochrany moderných stavieb môžete navštíviť v Klube KKC Hviezda v Trenčíne. Žiar na Hronom očarí príbehom veľkej premeny malej architektúry na komunitné centrum BÚDA a organizátori z Nástupišťa 1-12 v Topoľčanoch sa zamerajú na monumentálnu tvorbu autoriek vo verejnom priestore.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Konšpirátori.sk uspeli na súde už po štvrtýkrát, český web AC24 ostane na zozname problematických stránok
<< predchádzajúci článok
Folklórny súbor Šarišan je svetový šampión, z Kórey priniesol najvyššiu cenu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 