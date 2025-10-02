|
Štvrtok 2.10.2025
Meniny má Levoslav
|
02. októbra 2025
Od štvrtka do utorka sa v 23 slovenských mestách koná Deň architektúry
Festival tradične prináša podujatia vo veľkých mestách. V Bratislave nebude chýbať komentovaná prehliadka vysielača Kamzík.
Od štvrtka do utorka 7. októbra sa v 23 mestách po celom Slovensku uskutoční medzinárodný festival Deň architektúry, ktorý prinesie viac než sedemdesiat podujatí, od komentovaných prehliadok cez diskusie a prednášky až po workshopy a kvízy. Tohtoročná hlavná téma „Tá architektúra“ prináša pohľad na dielo architektiek, urbanistiek a výtvarníčok. 24hod.sk o tom informovala PR Dňa architektúry Slovensko Eva Rohoňová.
„Deň architektúry je určený širokej verejnosti a všetky podujatia sú bezplatné. Jeho cieľom je popularizovať kvalitnú slovenskú a českú architektúru vždy s odborným, ale zrozumiteľným výkladom,“ spresnila Rohoňová. Na Slovensku festival organizuje Spolok Kruh o. z., ktorý vznikol ako sesterský projekt českého spolku Kruh, dlhodobo pôsobiaceho v oblasti architektonického vzdelávania pre odbornú i laickú verejnosť.
„Hoci ženské stopy v architektúre Slovenska - najmä v tej historickej - nie sú vždy ľahko viditeľné, na mnohých miestach ich sprievodcovia dokázali vyzdvihnúť a pripraviť tak pre verejnosť jedinečný program,“ priblížila Rohoňová.
Festival tradične prináša podujatia vo veľkých mestách. V Bratislave nebude chýbať komentovaná prehliadka vysielača Kamzík, ale aj podujatie Hurá dnu!, ktoré umožní spolu s historičkou Júliou Itin objaviť tvorbu fotografky Ireny Blühovej a výtvarníčky Ester Šimerovej-Martinčekovej v architektúre Marienhofu od Josefa Nowotneho a Živnodomu od Klementa Šilingera.
V Banskej Bystrici predstaví architektka Hana Kasová počas prednášky a diskusie zachované interiérové klenoty Domu kultúry. V Košiciach budú architektka Jana Koreňová a historička Monika Kicová hľadať ženský dotyk v urbanizme mesta.
Bohatý program čaká aj návštevníkov v ďalších regiónoch. Žilina a Martin ponúknu niekoľkodňové podujatia spájajúce prehliadky, výstavy, prednášky aj workshopy. V Malackách predstavia projekty súťažných návrhov na obnovu centrálneho námestia, Kremnica odhalí novoobjavený historický klenot spätý so svetoznámym architektom Ladislavom Eduardom Hudecom a v Ružomberku sa účastníci vydajú na putovanie po liptovskej secesii.
Festival nezabúda ani na centrá komunitného života, ktoré sa často nachádzajú v pozoruhodných priestoroch. Výnimočným príkladom je kaštieľ Coburgovcov v Jelšave či Stará škola v Kokave nad Rimavicou. V Piešťanoch zas návštevníkov čaká workshop pletenia z ryžovej slamy so študentkou architektúry Viktóriou Žigmundovou v priestoroch KKC Arta. Bardejovská Bašta každoročne pripravuje pre návštevníkov architektonický zábavný kvíz a sériu prednášok s témou ochrany moderných stavieb môžete navštíviť v Klube KKC Hviezda v Trenčíne. Žiar na Hronom očarí príbehom veľkej premeny malej architektúry na komunitné centrum BÚDA a organizátori z Nástupišťa 1-12 v Topoľčanoch sa zamerajú na monumentálnu tvorbu autoriek vo verejnom priestore.
