Fond na podporu športu počíta v roku 2020 s rozpočtom 20 miliónov eur

Na snímke nový štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozef Gönci. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. mája (TASR) - Poslanci Národnej Rady (NR) SR za SNS Dušan Tittel a Tibor Jančula predložili v piatok do parlamentu zákon o fonde na podporu športu. Navrhovatelia chcú, aby vošiel do platnosti 1. januára 2020 a mal by pracovať s rozpočtom 20 miliónov eur.Návrh zákona vznikol v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), športovými zväzmi a ďalšími subjektmi a podľa Tittela dokáže vyriešiť dlhodobé podfinancovanie športu v krajine.povedal Tittel.Prvý rozpočet je v zákone zadefinovaný na 20 miliónov eur, teda necelú tretinu zo sumy, s akou momentálne pracuje zákon o športe. Primárny zdroj financovania športu v krajine má tento rok rozpočet približne 65 miliónov eur. Peniaze vo fonde pôjdu mimo zákona o športe a malo by ich poskytnúť ministerstvo financií.uviedol štátny tajomník pre šport Jozef Gönci.Správnu radu fondu bude menovať a odvolávať vláda SR, v prípade dozornej rady to bude mať na starosti minister či ministerka školstva. Fond bude mať aj odborné komisie, ktoré budú predkladať návrhy na financovanie jednotlivých projektov.vysvetlil Gönci.