Prokurátor potvrdil, že útočník z Lyonu prisahal vernosť IS

Príslušníci francúzskej antiteroristickej jednotky hliadkujú v centre Lyonu po výbuchu 24. mája 2019. Pri výbuchu podozrivého balíka utrpelo zranenia najmenej sedem ľudí. Úzky pás zeme medzi riekami Saônou a Rhônou, kde k výbuchu došlo, bezpečnostné sily evakuovali a uzavreli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 31. mája (TASR) - Hlavný podozrivý v prípade minulotýždňového výbuchu bomby vo francúzskom meste Lyon, pri ktorom utrpelo zranenia 14 ľudí, prisahal vernosť teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Oznámil to v piatok francúzsky prokurátor pre boj proti terorizmu Rémy Heitz.Podľa neho sa 24-ročný muž priznal k zostrojeniu bomby a jej nastraženia pred pekáreň. Identifikovali ho len ako Mohameda Hichema M. V piatok si vypočul predbežné obvinenia, a to z pokusu o vraždu, terorizmu, ako aj výroby, držania a nosenia výbušného zariadenia.Ako uviedla agentúra AP, podozrivého zatkli v pondelok. Do Francúzska pricestoval na turistické vízum v auguste 2017, ale krajinu neopustil. Polícia nezverejnila jeho štátnu príslušnosť, ale niektoré francúzske médiá uviedli, že je Alžírčan. Polícii bol predtým neznámy.Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil explóziu za "útok", dosiaľ sa však k nemu neprihlásila žiadna skupina.