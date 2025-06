Fond na podporu umenia má nového riaditeľa, dočasne ho povedie František Kornaj

4.6.2025 (SITA.sk) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) vybrala dočasného riaditeľa fondu. Stal sa ním František Kornaj. Rada ho poverila vedením FPU do času úspešného výberového konania na tento post, najviac však na šesť mesiacov. Funkcie by sa mal ujať najneskôr 16. júna tohto roka.Predseda Rady FPU Matúš Oľha sa o Kornajovi vyjadril, že je to vysokoškolsky vzdelaný manažér, ktorý má aj prax v kultúre. Uviedol tiež, že Kornaj by mal v priebehu stredy a štvrtka poskytnúť životopis.Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla, odvolala ho Rada FPU. Informovala o tom vtedy riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská Ako objasnila, Rada rozhodla o Špotákovom odvolaní v súlade so zákonom o FPU, dôvodom pre toto rozhodnutie boli podľa jej slov opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností pri výkone práce vo verejnom záujme.