Petičné hárky na referendum môže falšovať umelá inteligencia, Pellegrini to nemá ako preskúmať

4.6.2025 (SITA.sk) - Človek s prístupom do otvorenej databázy obyvateľov SR môže s podporou umelej inteligencie v rozsahu niekoľkých týždňov odovzdať na prvý pohľad dôveryhodné hárky s dostatočným počtom podpisov na vyhlásenie referenda o akejkoľvek otázke.Upozornil na to v stredu prezident Peter Pellegrini s tým, že kancelária prezidenta nemá oficiálne oprávnenie skúmať pravosť podpisov na hárkoch. Jediné oprávnenie, ktoré má, je skúmať, či sú hárky vyplnené správne a obsahujú potrebné údaje a podpisy.„Preto veľmi dôrazne upozorňujem vládu a štátne orgány, že pokiaľ štát nezmení tieto svoje pravidlá, pochádzajúce ešte z roku 1990, nie je možné teraz a ani v budúcnosti preveriť vážne podozrenia o pravosti podpisov,“ zdôraznil prezident.S prístupom do otvorenej databázy obyvateľstva a umelou inteligenciou, alebo s pomocou „stovky akcieschopných ľudí“ je podľa Pellegriniho možné doručovať petičné hárky so 400-tisíc podpismi do Prezidentského paláca „kľudne každý tretí týždeň“.„Bez toho, aby ste tie podpisy na ulici reálne museli zbierať, a táto petícia bude vyzerať dôveryhodne,“ skonštatoval Pellegrini. Zdôraznil pritom, že aj keby bolo evidentné, že umelá inteligencia by pri každom druhom podpise menila typ písma alebo pera, on nemá kompetenciu vo veci nič urobiť.„Ak s tým niečo neurobíme, tak sa potom takéto návrhy na zvolanie alebo vypísanie referenda na akékoľvek otázky každý mesiac môžu na Slovensku objaviť,“ povedal prezident. Hlava štátu doplnila, že jej spolupracovníci veľmi pozorne sledujú typ podpisov, ich množstvo alebo opakovania sa v petičných hárkoch.„A chcem upozorniť vládu, že ak s tým niečo neurobí, tak sa nám tu roztrhne vrece s petičnými akciami, a každá jedna z nich bude úspešná v priebehu niekoľkých týždňov bez toho, aby ste na Slovensku videli čo i len jeden verejný stánok na zber podpisov,“ dodal prezident.