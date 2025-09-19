Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Konštantín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Fond na podporu umenia nekoná, liberáli pre jeho nečinnosť podali podnet na Generálnu prokuratúru – FOTO


Tagy: FPU Fond na podporu umenia

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na vážne porušenia zákona a štatútu Fondu na podporu umenia (FPU). ...



Zdieľať
19.9.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na vážne porušenia zákona a štatútu Fondu na podporu umenia (FPU). Tímlíder pre kultúru SaS René Parák podal 17. septembra na Generálnu prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti nečinnosti orgánov fondu.

Rada FPU neprijala žiadne krátkodobé ciele


Som presvedčený, že nová štruktúra podpornej činnosti, v ktorej Rada FPU politicky diskriminuje napríklad podporu regionálnej kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych centier – často jediných funkčných kultúrnych ustanovizní v regiónoch – nie je v súlade so zákonom ani so štatútom fondu,“ zdôvodnil Parák, podľa ktorého je nečinnosť Rady FPU v priamom rozpore so zákonom.

Poukazuje na to, že Rada FPU tento rok neprijala v stanovených termínoch žiadne krátkodobé ciele (do 31. mája 2025) ani strednodobé ciele (do 12. septembra 2025).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


To malo zásadné dopady na fungovanie celého fondu – riaditeľ nemohol pripraviť zásady a priority, neboli riadne rozhodnutia o alokáciách, nezverejnili sa harmonogramy výziev a znemožnila sa aj verejná kontrola činnosti. Bez týchto cieľov nemal fond právny základ na rozhodovanie,“ vysvetlil ďalej Parák.

Dokumenty nie sú formalitou


Ako dodal, absencia štatútom FPU stanovených krátkodobých a strednodobých cieľov znamená porušenie povinnosti konať vo verejnom záujme: „Tieto dokumenty nie sú formalitou. Sú záväzným podkladom pre plánovanie výziev, programov a rozdeľovanie verejných zdrojov. Ich nezverejnením došlo k narušeniu kontinuity a predvídateľnosti podporných mechanizmov, čím utrpela nielen odborná obec, ale aj dôvera verejnosti v transparentnosť fondu,“ prízvukuje Parák.

Podľa SaS sa kultúrna obec a regióny stali obeťou politických hier. „Fond na podporu umenia nemá byť politickým nástrojom, ale garantom spravodlivej a transparentnej podpory kultúry. Preto som využil všetky zákonné možnosti a obrátil sa na Generálnu prokuratúru. Verím, že tento podnet prispeje k náprave,“ uzavrel Parák.


Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia nekoná, liberáli pre jeho nečinnosť podali podnet na Generálnu prokuratúru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: FPU Fond na podporu umenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia rieši video z Handlovej. Neznámy muž sa v ňom vyhrážal, že „symbolicky otrávi“ Ficove voličky
<< predchádzajúci článok
Kolíková kritizuje návrh jubilejných platov pre sudcov, v čase konsolidácie je to neprijateľné

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 