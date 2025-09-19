|
Piatok 19.9.2025
Meniny má Konštantín
|Denník - Správy
19. septembra 2025
Polícia rieši video z Handlovej. Neznámy muž sa v ňom vyhrážal, že „symbolicky otrávi“ Ficove voličky
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne sa zaoberá videom, ktoré bolo vo štvrtok večer zverejnené ...
19.9.2025 (SITA.sk) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne sa zaoberá videom, ktoré bolo vo štvrtok večer zverejnené na sociálnej sieti. Vo videu je zachytený neznámy muž pred Senior centrom v Handlovej, ktorý drží v ruke dezinfekčný prostriedok a prednáša výroky adresované predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Muž hovorí, že dezinfekčným prostriedkom "symbolicky otrávi" jeho babky a voličky.
"Obsah vyjadrení môže byť vnímaný ako hrozba voči konkrétnej skupine obyvateľov – seniorom. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony na objasnenie uvedeného skutku," informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Ingrid Krajčíková Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Handlovej bezodkladne začal trestné stíhanie za prečin násilie proti skupine obyvateľov.
Zastrašovanie a vyhrážanie sa pred Senior centrom v Handlovej dôrazne odsúdili primátorka Silvia Grúberová a riaditeľka zariadenia Emília Nyitrayová. "Chceme deklarovať, že Senior centrum Handlová úzko spolupracuje s mestom Handlová, Mestskou políciou Handlová a štátnou políciou pri zabezpečení ochrany našich klientov zariadenia a poskytuje plnú súčinnosť policajným orgánom," napísali v stanovisku k incidentu.
Zdroj: SITA.sk
