 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Polícia rieši video z Handlovej. Neznámy muž sa v ňom vyhrážal, že „symbolicky otrávi“ Ficove voličky


Tagy: hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Premiér Slovenskej republiky Video Vyhrážanie

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne sa zaoberá videom, ktoré bolo vo štvrtok večer zverejnené ...



431199143_796846749143726_3736514194640019654_n e1710241187191 676x454 19.9.2025 (SITA.sk) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne sa zaoberá videom, ktoré bolo vo štvrtok večer zverejnené na sociálnej sieti. Vo videu je zachytený neznámy muž pred Senior centrom v Handlovej, ktorý drží v ruke dezinfekčný prostriedok a prednáša výroky adresované predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Muž hovorí, že dezinfekčným prostriedkom "symbolicky otrávi" jeho babky a voličky.


"Obsah vyjadrení môže byť vnímaný ako hrozba voči konkrétnej skupine obyvateľov – seniorom. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony na objasnenie uvedeného skutku," informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Ingrid Krajčíková Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Handlovej bezodkladne začal trestné stíhanie za prečin násilie proti skupine obyvateľov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zastrašovanie a vyhrážanie sa pred Senior centrom v Handlovej dôrazne odsúdili primátorka Silvia Grúberová a riaditeľka zariadenia Emília Nyitrayová. "Chceme deklarovať, že Senior centrum Handlová úzko spolupracuje s mestom Handlová, Mestskou políciou Handlová a štátnou políciou pri zabezpečení ochrany našich klientov zariadenia a poskytuje plnú súčinnosť policajným orgánom," napísali v stanovisku k incidentu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši video z Handlovej. Neznámy muž sa v ňom vyhrážal, že „symbolicky otrávi“ Ficove voličky © SITA Všetky práva vyhradené.

