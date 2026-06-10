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 24hod.sk    Kultúra

10. júna 2026

Fond na podporu umenia rozdelil výzvy, záujem o dotácie presiahol sto miliónov eur


Tagy: Akvízície Kultúrne podujatia riaditeľ FPU Výzvy Žiadatelia

Fond na podporu umenia eviduje veľký záujem o dotácie pre rok 2026, po uzavretí ôsmich výziev plánuje otvoriť poslednú 10. augusta.



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fpu4 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Fond na podporu umenia eviduje veľký záujem o dotácie pre rok 2026, po uzavretí ôsmich výziev plánuje otvoriť poslednú 10. augusta.


Fond na podporu umenia (FPU) uzatvára ďalšiu fázu dotačného procesu pre rok 2026, k 9. júnu mal ukončených osem z deviatich výziev. Posledná, deviata výzva bude podľa schváleného harmonogramu otvorená od 10. augusta do 7. septembra 2026. Ako vyplýva z informácií, ktoré poskytla Daniela Jahnová, ktorá má na starosti styk z médiami, FPU eviduje veľký záujem o tohtoročné dotačné výzvy.

Žiadatelia celkovo do uzatvorených výziev doručili vyše päťtisíc žiadostí, celková požadovaná suma bola v objeme viac ako 107 miliónov eur. „Minulý rok, od môjho nástupu do funkcie, sme začali nastavovať procesy vo fonde tak, aby zdroje z fondu boli prístupné čo najširšiemu okruhu žiadateľov, od veľkých kultúrnych inštitúcií až po menšie regionálne projekty. Počet žiadostí aj celkový objem požadovaných prostriedkov presahujúci 107 miliónov eur potvrdzujú, že záujem o podporu kultúry na Slovensku je mimoriadne vysoký. Teší ma, že toto smerovanie prináša viditeľné výsledky,“ povedal riaditeľ FPU František Kornaj.

Najväčší záujem zaznamenal Fond v podprogramoch zameraných na obnovu a rozvoj kultúrnej infraštruktúry. Vysoký dopyt tiež bol aj po podpore akvizícií knižníc, festivalov, súťaží či koncertnej činnosti klasickej i populárnej hudby. Rovnako bol zaevidovaný markantný počet žiadostí aj pri kultúrno-osvetovej činnosti a pri podujatiach regionálneho, nadregionálneho či celoslovenského významu.

Najbližšie zasadnutie Rady FPU sa uskutoční 10. júna 2026, prerokované a schvaľované na ňom budú projekty predložené v rámci výziev 3/2026 a 4/2026. „Fond tak pokračuje v plynulom procese hodnotenia a distribúcie finančnej podpory naprieč všetkými oblasťami umenia a kultúry,” uzavrel Kornaj.


Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia rozdelil výzvy, záujem o dotácie presiahol sto miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akvízície Kultúrne podujatia riaditeľ FPU Výzvy Žiadatelia
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