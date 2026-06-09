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09. júna 2026
Najväčší európsky meteorit dopadol pri slovenských hraniciach. NASA upozorňuje na ďalší blízky prelet asteroidu
Ak by sa teleso nerozpadlo vo vysokej výške a dopadlo na zem v celku, následky by mohli byť ničivé. Pred 160 rokmi otriasol Karpatmi mohutný výbuch, ktorý si miestni obyvatelia najskôr nevedeli ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Ak by sa teleso nerozpadlo vo vysokej výške a dopadlo na zem v celku, následky by mohli byť ničivé.
Pred 160 rokmi otriasol Karpatmi mohutný výbuch, ktorý si miestni obyvatelia najskôr nevedeli vysvetliť. Nad obcou Kňahyňa na dnešnej Zakarpatskej Ukrajine, len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc, sa 9. júna 1866 rozpadol obrovský meteoroid. Na zem následne dopadlo viac ako tisíc úlomkov a vznikol tak najväčší zdokumentovaný meteoritický dážď v novodobej histórii Európy.
Ako pripomína web Espreso TV, meteorit známy pod názvom Kňahyňa explodoval približne 40 kilometrov nad zemou. Najväčší nájdený kus vážil takmer 280 kilogramov a dodnes patrí medzi najcennejšie exponáty vo viedenských zbierkach. Vedci ho zaradili medzi kamenné meteority typu chondrit, ktoré patria k najstarším telesám v Slnečnej sústave. Celková hmotnosť nájdených úlomkov presiahla 500 kilogramov.
Práve atmosféra zabránila katastrofe. Ak by sa teleso nerozpadlo vo vysokej výške a dopadlo na zem v celku, následky by mohli byť ničivé. Odborníci odhadujú, že energia nárazu by sa mohla pohybovať na úrovni niekoľkých kiloton TNT, čo by znamenalo vznik rozsiahleho krátera a vážne škody v okolí dopadu.
Téma je aktuálna aj dnes. Už 12. júna preletí v relatívnej blízkosti Zeme asteroid 530520 (2011 LT17), ktorého rozmery sa odhadujú na desiatky až stovky metrov. Podľa odborníkov nehrozí zrážka s našou planétou, ide však o takzvaný potenciálne nebezpečný objekt, ktorý je pod neustálym dohľadom astronómov.
Ešte väčšiu pozornosť vzbudzuje asteroid Apophis. Teleso s priemerom približne 340 metrov sa v apríli 2029 priblíži k Zemi na vzdialenosť menšiu, než v akej obiehajú niektoré telekomunikačné satelity. Súčasné výpočty vylučujú jeho náraz do Zeme, no vedci budú jeho dráhu pozorne sledovať aj v ďalších rokoch.
Príbeh meteoritu Kňahyňa tak nie je len zaujímavosťou z histórie. Je pripomienkou, že Zem sa neustále pohybuje v prostredí plnom asteroidov a meteoroidov. Väčšinu z nich bezpečne zachytí atmosféra, no občas sa objaví teleso, ktoré nám pripomenie, že vesmír dokáže byť fascinujúci aj nebezpečný zároveň.
Zdroj: SITA.sk - Najväčší európsky meteorit dopadol pri slovenských hraniciach. NASA upozorňuje na ďalší blízky prelet asteroidu © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred 160 rokmi otriasol Karpatmi mohutný výbuch, ktorý si miestni obyvatelia najskôr nevedeli vysvetliť. Nad obcou Kňahyňa na dnešnej Zakarpatskej Ukrajine, len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc, sa 9. júna 1866 rozpadol obrovský meteoroid. Na zem následne dopadlo viac ako tisíc úlomkov a vznikol tak najväčší zdokumentovaný meteoritický dážď v novodobej histórii Európy.
Ako pripomína web Espreso TV, meteorit známy pod názvom Kňahyňa explodoval približne 40 kilometrov nad zemou. Najväčší nájdený kus vážil takmer 280 kilogramov a dodnes patrí medzi najcennejšie exponáty vo viedenských zbierkach. Vedci ho zaradili medzi kamenné meteority typu chondrit, ktoré patria k najstarším telesám v Slnečnej sústave. Celková hmotnosť nájdených úlomkov presiahla 500 kilogramov.
Atmosféra zabránila katastrofe
Práve atmosféra zabránila katastrofe. Ak by sa teleso nerozpadlo vo vysokej výške a dopadlo na zem v celku, následky by mohli byť ničivé. Odborníci odhadujú, že energia nárazu by sa mohla pohybovať na úrovni niekoľkých kiloton TNT, čo by znamenalo vznik rozsiahleho krátera a vážne škody v okolí dopadu.
Téma je aktuálna aj dnes. Už 12. júna preletí v relatívnej blízkosti Zeme asteroid 530520 (2011 LT17), ktorého rozmery sa odhadujú na desiatky až stovky metrov. Podľa odborníkov nehrozí zrážka s našou planétou, ide však o takzvaný potenciálne nebezpečný objekt, ktorý je pod neustálym dohľadom astronómov.
Asteroid Apophis
Ešte väčšiu pozornosť vzbudzuje asteroid Apophis. Teleso s priemerom približne 340 metrov sa v apríli 2029 priblíži k Zemi na vzdialenosť menšiu, než v akej obiehajú niektoré telekomunikačné satelity. Súčasné výpočty vylučujú jeho náraz do Zeme, no vedci budú jeho dráhu pozorne sledovať aj v ďalších rokoch.
Príbeh meteoritu Kňahyňa tak nie je len zaujímavosťou z histórie. Je pripomienkou, že Zem sa neustále pohybuje v prostredí plnom asteroidov a meteoroidov. Väčšinu z nich bezpečne zachytí atmosféra, no občas sa objaví teleso, ktoré nám pripomenie, že vesmír dokáže byť fascinujúci aj nebezpečný zároveň.
Zdroj: SITA.sk - Najväčší európsky meteorit dopadol pri slovenských hraniciach. NASA upozorňuje na ďalší blízky prelet asteroidu © SITA Všetky práva vyhradené.
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