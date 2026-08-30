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 24hod.sk    Kultúra

30. augusta 2026

Fond na podporu umenia skrátil Medziriadkom dotáciu. Literárna súťaž napriek tomu pokračuje


Tagy: letná škola literatúry literárna súťaž Občianske združenie spisovatelia

Tento rok financie z FPU pokryli 6 % z celkových nákladov. Občianske združenie Medziriadky úspešne zorganizovalo 17. ročník literárnej súťaže aj letnej školy ...



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678786d26f3d1816596623 scaled 1 676x451 30.8.2026 (SITA.sk) - Tento rok financie z FPU pokryli 6 % z celkových nákladov.


Občianske združenie Medziriadky úspešne zorganizovalo 17. ročník literárnej súťaže aj letnej školy literatúry, aj napriek tomu, že už druhý rok po sebe mu bola pridelená znížená finančná podpora od hlavného partnera, ktorým je Fond na podporu umenia.

Znížená podpora


Tento rok financie z FPU pokryli 6 % z celkových nákladov. Zníženú podporu občianske združenie dostalo aj na projekt autorských čítaní, ktoré prezentujú začínajúcich autorov do 26 rokov po boku etablovaných spisovateľov a spisovateliek. 50 najlepších, ktorí sa na jar zapojili do literárnej súťaže Medziriadky, pokračujú na týždňové sústredenie v Hoteli Vršatec v obci Pruské.

Počas letnej školy literatúry Medziriadky dostávajú mladí autori a autorky cennú spätnú väzbu na svoju poéziu, prózu alebo drámu od etablovaných autoriek aj od literárnych kritikov. Pod vedením skúsených literátov diskutujú o texte, stretávajú sa s ľuďmi z literárneho a kultúrneho prostredia a zúčastňujú sa zaujímavého programu.

Tohtoročným laureátom je Marek Jaroš, ktorý sa súťaže zúčastňuje už niekoľko rokov. Jeho lektorkou bude poetka Alena Brindová. „Cítim šok, radosť a zároveň sa cítim veľmi poctený. Považujem to za vyvrcholenie mojej autorskej etapy. Je to pre mňa externý signál, aby som sa vo svojej tvorbe posunul ďalej. Na rezidencii by som sa chcel venovať písaniu nových textov,“ reaguje Jaroš.

Okrajové témy


Témou Medziriadkov 2026 je okraj, hlavným mottom je „Okraj je raj“. Občianske združenie chce tak upozorniť na okrajové témy, skúsenosti menšín a hlasy, ktoré v spoločenskej diskusii zostávajú často nevypočuté. „Tento rok chceme obrátiť pozornosť smerom k ľuďom, témam a skúsenostiam, ktoré bývajú prehliadané. Veríme, že literatúra má moc približovať, prepájať a vytvárať priestor pre porozumenie a inklúziu,“ hovorí Barbara Vojtašáková, vedúca občianskeho združenia Medziriadky.

Medzi tohtoročnými hosťami je napríklad Radka Patočková, riaditeľka českého vydavateľstva Kher, ktoré popularizuje rómsku literatúru. Peter Michalík, ktorý stojí za vydavateľstvom Monokel, si zase pre mladých autorov a autorky pripravil workshop storytellingu. Jana Gáborová Kroková účastníkom letnej školy literatúry priblížila problematiku rómskej literatúry.


Medziriadky sú už niekoľko rokov súťažou bez umiestnení. Odmenou pre účastníkov letnej školy literatúry je samotný pobyt od 23. augusta do 29. augusta v Hoteli Vršatec v Pruskom. Výnimkou je Cena Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor, ktorá vzniká v spolupráci s KC Kláštor a je spojená s rezidenciou pre tých, ktorí sa približujú k vydaniu debutu. Súťaž bola aj tento rok hodnotená anonymne a najlepších textoch rozhodla odborná porota v zložení: Jana Beňová, Milan Děžinský, Veronika Dianišková, Dávid Dziak, Miklós Forgács, Eva Kollárová, Martin Makara, Juraj Raýman a dnes už zosnulá Marta Součková.

Po úspešnej kampani na platforme Donio v roku 2025 sa občianske združenie rozhodlo v roku 2026 pristúpiť k založeniu transparentného účtu. Dary, ktoré mu venujú podporovatelia a podporovateľky použije na pokrytie nákladov spojených s letnou školou literatúry. Predovšetkým ide o náklady na ubytovanie a stravu pre mladých autorov, lektorov, porotu, hostí aj organizačný tím. Organizačný tím pracuje celoročne bez nároku na honorár. Podporiť projekt, ktorý pomáha mladým autorom a autorkám plniť ich literárne sny a vychováva novú generáciu spisovateľov, môže ktokoľvek.




Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia skrátil Medziriadkom dotáciu. Literárna súťaž napriek tomu pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: letná škola literatúry literárna súťaž Občianske združenie spisovatelia
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