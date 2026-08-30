|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 30.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2026
Štátny archív v Trnave predstaví verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov
Tagy: Archív archívny výskum Prednášky
Trnavskí archivári sa snažia každoročne sprostredkovať verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov. Štátny archív v Trnave už po desiaty raz za sebou pripravil v septembri ...
Zdieľať
30.8.2026 (SITA.sk) - Trnavskí archivári sa snažia každoročne sprostredkovať verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov.
Štátny archív v Trnave už po desiaty raz za sebou pripravil v septembri prednáškový cyklus O Trnave pod vežou, ktorý odkrýva odbornej i laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy.
Trnavskí archivári sa podľa riaditeľky archívu Júlie Ragačovej prednáškami snažia každoročne sprostredkovať verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov.
Súčasťou každej prednášky sú aj ukážky originálov archívnych dokumentov, ktoré boli predmetom odborného výskumu archivárov. Ide neraz o ťažko čitateľné dokumenty v latinskom, maďarskom a nemeckom jazyku vytvorené aj pred niekoľkými stáročiami, ktorých obsah je prezentovaný verejnosti po prvý raz. Prednášky budú v budove Štátneho archívu na Štefánikovej 7 v Trnave vždy o 17:00.
V prvej prednáške Ján Kolný – Z Kerestúra na front Veľkej vojny v utorok 1. septembra Diana Vašková priblíži osudy rodáka z Kerestúra (dnes Križovany nad Dudváhom) počas prvej svetovej vojny. Prostredníctvom zachovaných osobných zápiskov, pohľadníc a ďalších archívnych dokumentov sleduje jeho vojenskú službu, presuny a každodenný život na fronte. Jeho príbeh zároveň približuje osudy bežných ľudí a ich miesto v dejinách.
Prednáška Romany Luchavovej 8. septembra bude zameraná na interpretáciu zachovaných archívnych dokumentov „Spolku pestiteľov a chovateľov čistokrvného drobného domáceho zvieractva v Trnave“ z rokov 1933 – 1934. Najpočetnejšie sú periodicky vydávané správy spolku z roku 1933. Venujú sa celosvetovej problematike živočíšnej ríše a chovu zvierat, pričom odkazujú aj na poznatky z predchádzajúcich storočí.
Tretia prednáška s názvom „Pochovať do rohu cintorína... Samovraždy v Trnave v 2. polovici 19. storočia" odznie v podaní Kataríny Boledovičovej 22. septembra. V roku 1878 bol v Uhorsku vydaný nový trestný zákonník, ktorý definitíve vylúčil samovraždu z trestných činov. V prípade samovrahov rímskokatolíckeho vierovyznania upravoval spôsob, ako bude nakladané s telom po smrti, kódex kanonického práva.
Posledná prednáška Júlie Ragačovej sa bude 29. septembra venovať mestským parným kúpeľom v Trnave. Negatívne aspekty a pochybenia, ku ktorým došlo od roku 1928, keď boli podané prvé návrhy na vybudovanie kúpeľov pre mesto Trnava až do konca roku 1945, neboli doteraz zverejnené. Prednáška preto priblíži menej úspešný projekt mestských parných kúpeľov v Trnave.
Zdroj: SITA.sk - Štátny archív v Trnave predstaví verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov © SITA Všetky práva vyhradené.
Štátny archív v Trnave už po desiaty raz za sebou pripravil v septembri prednáškový cyklus O Trnave pod vežou, ktorý odkrýva odbornej i laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy.
Ukážky originálov
Trnavskí archivári sa podľa riaditeľky archívu Júlie Ragačovej prednáškami snažia každoročne sprostredkovať verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov.
Súčasťou každej prednášky sú aj ukážky originálov archívnych dokumentov, ktoré boli predmetom odborného výskumu archivárov. Ide neraz o ťažko čitateľné dokumenty v latinskom, maďarskom a nemeckom jazyku vytvorené aj pred niekoľkými stáročiami, ktorých obsah je prezentovaný verejnosti po prvý raz. Prednášky budú v budove Štátneho archívu na Štefánikovej 7 v Trnave vždy o 17:00.
Štyri prednášky
V prvej prednáške Ján Kolný – Z Kerestúra na front Veľkej vojny v utorok 1. septembra Diana Vašková priblíži osudy rodáka z Kerestúra (dnes Križovany nad Dudváhom) počas prvej svetovej vojny. Prostredníctvom zachovaných osobných zápiskov, pohľadníc a ďalších archívnych dokumentov sleduje jeho vojenskú službu, presuny a každodenný život na fronte. Jeho príbeh zároveň približuje osudy bežných ľudí a ich miesto v dejinách.
Prednáška Romany Luchavovej 8. septembra bude zameraná na interpretáciu zachovaných archívnych dokumentov „Spolku pestiteľov a chovateľov čistokrvného drobného domáceho zvieractva v Trnave“ z rokov 1933 – 1934. Najpočetnejšie sú periodicky vydávané správy spolku z roku 1933. Venujú sa celosvetovej problematike živočíšnej ríše a chovu zvierat, pričom odkazujú aj na poznatky z predchádzajúcich storočí.
Tretia prednáška s názvom „Pochovať do rohu cintorína... Samovraždy v Trnave v 2. polovici 19. storočia" odznie v podaní Kataríny Boledovičovej 22. septembra. V roku 1878 bol v Uhorsku vydaný nový trestný zákonník, ktorý definitíve vylúčil samovraždu z trestných činov. V prípade samovrahov rímskokatolíckeho vierovyznania upravoval spôsob, ako bude nakladané s telom po smrti, kódex kanonického práva.
Posledná prednáška Júlie Ragačovej sa bude 29. septembra venovať mestským parným kúpeľom v Trnave. Negatívne aspekty a pochybenia, ku ktorým došlo od roku 1928, keď boli podané prvé návrhy na vybudovanie kúpeľov pre mesto Trnava až do konca roku 1945, neboli doteraz zverejnené. Prednáška preto priblíži menej úspešný projekt mestských parných kúpeľov v Trnave.
Zdroj: SITA.sk - Štátny archív v Trnave predstaví verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Archív archívny výskum Prednášky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fond na podporu umenia skrátil Medziriadkom dotáciu. Literárna súťaž napriek tomu pokračuje
Fond na podporu umenia skrátil Medziriadkom dotáciu. Literárna súťaž napriek tomu pokračuje
<< predchádzajúci článok
Modranské vinobranie opäť ovládne centrum mesta. Čakajú vás víno, hudba aj bohatý program – FOTO
Modranské vinobranie opäť ovládne centrum mesta. Čakajú vás víno, hudba aj bohatý program – FOTO