Fond na podporu umenia víta správu NKÚ, výsledky kontroly však poukazujú na nejasnosť pravidiel

Nejednoznačnosť pravidiel

Spôsob financovania odmien členov odborných komisií

1.10.2024 (SITA.sk) - Fond na podporu umenia (FPU) víta správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) , ktorá nezistila závažnejšie pochybenia v jeho činnosti. Kontrolóri vyzdvihli transparentnosť procesu rozhodovania o pridelení podpory.Informovala o tom manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa FPU Eva Turanská Podľa FPU môže každá externá kontrola napomôcť zlepšeniu jeho činnosti, no zároveň podotkol, že závery NKÚ ukazujú aj určitú nejasnosť a nejednoznačnosť pravidiel, ktorými sa FPU musí riadiť."Príkladom takéhoto výsledku kontroly je iniciatíva zo strany NKÚ SR, ktorý uviedol, že bude komunikovať s Ministerstvom financií SR (gestorom zákona o finančnej kontrole a audite), o možnostiach zníženia administratívnej záťaže pre prijímateľov podpory aj zamestnancov fondov pri vykonávaní kontroly vyúčtovaní podporených projektov a rovnako o zosúladení a ujasnení účtovných postupov verejnoprávnych fondov," uviedla Turanská.FPU tiež uvádza, že v súčasnosti čelí objektívnemu problému s vykonávaním priebežnej kontroly predložených vyúčtovaní. Ide o dôsledok nedostatku finančných prostriedkov a z toho plynúceho problému s personálnymi kapacitami. Zároveň je to časovo aj administratívne náročný proces, čo skonštatoval aj NKÚ."Ďalším zo zistení NKÚ SR, poukazujúcim na nejednoznačnosť existujúcich pravidiel a ich výkladu zo strany rôznych inštitúcií, je spôsob financovania odmien členov a členiek odborných komisií," uviedol fond, ktorý tieto odmeny financoval z prostriedkov na podpornú činnosť, a to z dôvodu, že nesúvisí s jeho administratívou, ale obsahovým poslaním. Kontrolóri ale konštatovali, že to nie je v súlade s príslušným zákonom o FPU."Takýto postup vychádzajúci z praxe Audiovizuálneho fondu (AVF) prešiel v oboch fondoch mnohonásobnými kontrolami zo strany ich rád, dozorných komisií, Ministerstva kultúry SR , Ministerstva financií SR, NKÚ SR (v AVF; v roku 2016) a Úradu vládneho auditu. Spochybnila ho až súčasná kontrola NKÚ SR," dopĺňa FPU.Podľa riaditeľa FPU Róberta Špotáka protichodné stanoviská rôznych kontrolných inštitúcií, respektíve rôznych kontrol, majú za následok právnu neistotu. Zároveň ich považuje za príklad nejasného a nestáleho prostredia, v ktorom pôsobia verejné inštitúcie.