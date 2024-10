Na Pogačarovom drese svieti meno slovenskej firmy

1.10.2024 (SITA.sk) - Keď Tadej Pogačar pri prejazde cieľa na svetom šampionáte víťazne zdvíhal ruky, na hrudi mal pod štátnym znakom názov slovenskej firmy. Slovinský cyklista zavŕšil svoju výnimočnú sezónu premiérovým titulom majstra sveta v cestnej cyklistike a na ceste k dúhovému dresu mu pomohol aj slovenský developer Corwin."Cyklistiku máme v krvi," hovorí Marián Hlavačka, CEO spoločnosti Corwin. "Veľmi sa tešíme, že Tadej Pogačar získal titul svetového šampióna a navyše takým famóznym spôsobom."Corwin, ktorý má svoje developerské projekty okrem Slovenska aj práve v Slovinsku, sa podpore cestnej cyklistiky venuje dlhodobo. Slovinských cyklistov – medzi nimi aj fenoména súčasného pelotónu Pogačara – sponzoruje už od roku 2020."Sme Corwinu veľmi vďační za podporu," hovorí Pavel Marđonović, prezident Slovinskej cyklistickej federácie. "Máme za sebou úspešný rok aj vďaka dedikovaným partnerom, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Veľmi sa tešíme, že takým partnerom je práve Corwin, ktorý prepája Slovensko so Slovinskom ako dve krajiny fenomenálnych majstrov sveta." Tadej Pogačar okrem svetového titulu tento rok ovládol aj dva najväčšie preteky Grand Tour, keď dominoval na Tour de France aj na Giro d’Italia.Pre Corwin však cyklistika neznamená len športových jazdcov. "Podporujeme cyklistiku ako moderný spôsob dopravy, ktorý sa hodí do každého mesta. Aj preto na cyklistov – dospelých i deti – myslíme pri budovaní našich projektov či infraštruktúry," hovorí šéf Corwinu. Napríklad v Kvartete, ktorý slovenský developer dokončil ako svoj prvý projekt v Ľubľane, majú obyvatelia 236 bytov k dispozícii až 530 stojanov na bicykle. V bratislavskom Guthause majú cyklonadšenci špeciálne priestory v budove prístupné priamo z terénu, kde sa môžu o svoje bicykle aj postarať, uskladniť, očistiť si ich či opraviť. Cyklistike sa môžu cestou do práce pokojne venovať aj zamestnanci firiem, sídliacich v bratislavskom Einparku – po príchode do práce majú k dispozícii špeciálne cyklošatne. Aj vďaka tomu do práce v Einparku dochádza autom iba 20 % zamestnancov. S podobnou infraštruktúrou môžu počítať aj budúci obyvatelia a návštevníci areálu bratislavskej Palmy, ktorý sa do nej dostanú po cyklotrase, ktorú na Račianskej ulici projektovali práve odborníci Corwinu."O cyklistike nehovoríme, žijeme ju," dodáva Hlavačka s tým, že firma svojim zamestnancom prispieva na bicykle, podporuje ich v súťažiach a každý rok sa aktívne zapája aj do iniciatívy Do práce na bicykli.Informačný servis