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 24hod.sk    Kultúra

30. septembra 2026

Fond na podporu umenia vyčlenil takmer 4 milióny eur na obnovu a výstavbu kultúrnych domov a amfiteátrov


Tagy: Amfiteáter Kultúra Kultúrny dom mimoriadna výzva riaditeľ FPU

Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu pre obce, občianske združenia aj neziskovky. Na podporu obnovy a výstavby kultúrnych domov a



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fpu2 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu pre obce, občianske združenia aj neziskovky.


Na podporu obnovy a výstavby kultúrnych domov a amfiteátrov bude smerovať 3,75 milióna eur. Fond na podporu umenia (FPU) ich podporí v rámci mimoriadnej výzvy na výstavbu a obnovu kultúrnej infraštruktúry, ktorú vyhlásil. Výzva sa týka okrem obnovy a výstavby kultúrnych domov a amfiteátrov aj ďalších objektov určených na kultúrno-osvetovú činnosť. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať do 19. októbra 2026.

Ako spresnili z FPU, výzva je rozdelená na dve časti. Časť A je určená na podporu obnovy kultúrnej infraštruktúry, konkrétne na významné rekonštrukcie, modernizácie a stavebno-technické úpravy existujúcich objektov využívaných na kultúrne a umelecké aktivity. Na túto časť je vyčlenený 1 milión eur. Časť B sa zameriava na podporu výstavby kultúrnej infraštruktúry. Suma 2,75 milióna eur je určená na výstavbu nových objektov a priestorov pre kultúrne a umelecké aktivity.

Žiadatelia smú podať iba jednu žiadosť


„Kultúrne domy a amfiteátre sú v mnohých obciach jediným miestom, kde sa stretáva komunita a kde žije kultúrny a spoločenský život. Touto výzvou chceme obciam, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám, ktoré tieto priestory prevádzkujú, pomôcť dostať ich do stavu, v akom môžu plniť svoj účel – či už ide o obnovu, alebo výstavbu úplne nových objektov,“ vraví poverený riaditeľ FPU František Kornaj.

Žiadatelia sa môžu v rámci výzvy uchádzať o podporu iba v jednej časti výzvy a podať iba jednu žiadosť. O prostriedky môžu žiadať obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenia či neziskové organizácie pôsobiace v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.

Podmienky FPU


„Žiadateľ musí byť vlastníkom nehnuteľnosti, mať ju v správe alebo disponovať iným právnym titulom oprávňujúcim ho realizovať projekt počas celej doby realizácie a trojročnej doby udržateľnosti. V časti A je možné žiadať o 10 000 až 200 000 eur na projekt, v časti B o 50 000 až 500 000 eur na projekt. Povinné spolufinancovanie žiadateľa je v oboch častiach päť percent z rozpočtu projektu,” spresňuje FPU.

S realizáciou projektov možno začať najskôr 1. novembra 2026, ukončené musia byť do 30. júna 2028. „Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU, registračný systém je v posledný deň výzvy otvorený do 15:00. Podrobné podmienky výzvy vrátane povinných príloh a kritérií hodnotenia nájdu záujemcovia na webovej stránke Fondu na podporu umenia www.fpu.sk,” uzatvára FPU.


Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia vyčlenil takmer 4 milióny eur na obnovu a výstavbu kultúrnych domov a amfiteátrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Amfiteáter Kultúra Kultúrny dom mimoriadna výzva riaditeľ FPU
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