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30. septembra 2026

Vo veku 78 rokov zomrel Ivan Gojdič. Významný slovenský architekt, pamiatkar a vysokoškolský pedagóg


Tagy: Architekt Pamiatkari Úmrtie

Informovalo o tom na svojom webe Ministerstvo kultúry (MK) SR. Vo veku 78 rokov zomrel významný slovenský architekt, urbanista, pamiatkar, výskumník a vysokoškolský pedagóg Ivan Gojdič. Markantnú časť ...



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gettyimages 1071992582 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Informovalo o tom na svojom webe Ministerstvo kultúry (MK) SR.


Vo veku 78 rokov zomrel významný slovenský architekt, urbanista, pamiatkar, výskumník a vysokoškolský pedagóg Ivan Gojdič. Markantnú časť svojho profesionálneho života venoval ochrane, poznávaniu a obnove kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Zomrel 27. septembra 2026. Informovalo o tom na svojom webe Ministerstvo kultúry (MK) SR. Gojdič sa narodil v roku 1948 v Humennom, vyštudoval architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

Vyhlásenie historického jadra Košíc


Od roku 1973 pôsobil v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, a tiež v ďalších inštitúciách pôsobiaci v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok. Viedol ako riaditeľ Slovenský pamiatkový ústav, teda súčasný Pamiatkový úrad SR.

„Jeho odborný záujem sa sústreďoval najmä na urbanizmus historických sídiel, architektonicko-historické a urbanisticko-historické výskumy a obnovu sakrálnych pamiatok. Podieľal sa na príprave podkladov a presadení vyhlásenia historického jadra Košíc za pamiatkovú rezerváciu, ako aj na štúdiách obnovy a revitalizácie historických jadier viacerých slovenských miest. Jeho odborná práca bola spojená aj s obnovou významných kultúrnych pamiatok, medzi nimi Kalvárie v Banskej Štiavnici, gotického chrámu v Štítniku, artikulárneho dreveného kostola v Kežmarku či Dómu sv. Alžbety v Košiciach,” uvádza rezort kultúry.

Pedagogická a vedecká činnosť


Doplnil, že podstatnou súčasťou Gojdičovho života bola aj pedagogická a vedecká činnosť, o svoje vedomosti a skúsenosti sa delil s ďalšími generáciami architektov, pamiatkarov a historikov umenia, a to na Fakulte architektúry STU, na Vysokej škole výtvarných umení, a tiež na Trnavskej univerzite. Na poslednej menovanej v rokoch 20022010 viedol Katedru dejín a teórie umenia.

„Odchodom Ivana Gojdiča stráca slovenská kultúra výraznú osobnosť, ktorá svojou odbornou prácou, zanietením a dlhoročným pôsobením významne prispela k poznávaniu, ochrane a zachovávaniu kultúrneho dedičstva Slovenska. Jeho odborný odkaz zostáva spätý s množstvom pamiatok, výskumov i s generáciami odborníkov, ktorým odovzdával svoje skúsenosti,” uzavrelo ministerstvo.


Zdroj: SITA.sk - Vo veku 78 rokov zomrel Ivan Gojdič. Významný slovenský architekt, pamiatkar a vysokoškolský pedagóg © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Architekt Pamiatkari Úmrtie
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