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26. októbra 2026
Fond na podporu umenia vyhlásil ďalšiu výzvu za 4,4 milióna eur na budúci rok
Chceme, aby mali žiadatelia všetko, čo potrebujú na prípravu kvalitných projektov, a preto sme tu pre nich počas celej výzvy, povedal riaditeľ FPU. Fond na ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Chceme, aby mali žiadatelia všetko, čo potrebujú na prípravu kvalitných projektov, a preto sme tu pre nich počas celej výzvy, povedal riaditeľ FPU.
Fond na podporu (FPU) umenia vyhlásil ďalšiu výzvu na budúci rok. Ako informovali z fondu, vyhlásil druhú výzvu v rámci Harmonogramu výziev na rok 2027. Žiadosti možno predkladať do 23. novembra 2026, a to elektronicky cez registračný systém FPU. V posledný deň výzvy bude otvorený do 15:00.
Vo výzve je predbežne určených 4,4 milióna eur, ktoré majú byť prerozdelené v siedmich podprogramoch. V programe Podpora tradičnej ľudovej kultúry a kultúrno-osvetová činnosť, vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie sa má v podprograme 3.2 Kultúrno-osvetová činnosť prerozdeliť 600-tisíc eur.
V programe Podpora kultúrnej infraštruktúry má byť v dvoch podprogramoch Projektová dokumentácia a Podpora modernizácie – technické a technologické zhodnotenia prerozdelených celkovo 1,3 milióna eur. Pre prvý z nich je určených 500-tisíc a pre druhý 800-tisíc eur.
V programe Priority Ministerstva kultúry SR je pre podprogram Významné kultúrne podujatia regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu určený jeden milión eur, pre podprogram Významné výročia slovenských národných dejín a osobností slovenského národa – podujatia a diela ďalších 700-tisíc eur.
V podpograme Rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaného v zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a Slovenskej republiky by malo byť medzi žiadateľov prerozdelených 500-tisíc eur a na Projekty vzájomnej kultúrnej výmeny Slovákov a komunít Slovákov žijúcich v zahraničí 300-tisíc eur.
„Druhá výzva sa zameriava na kultúrno-osvetovú činnosť, kultúrnu infraštruktúru a významné kultúrne podujatia. Chceme, aby mali žiadatelia všetko, čo potrebujú na prípravu kvalitných projektov, a preto sme tu pre nich počas celej výzvy. Ak si nebudú niečím istí, môžu sa na nás obrátiť,“ povedal riaditeľ FPU František Kornaj.
Podmienky, oprávnených žiadateľov a oprávnené výdavky v jednotlivých podprogramoch sú upravené v Zásadách a prioritách podpornej činnosti FPU na rok 2027, ktorých znenie možno nájsť na webe Fondu.
Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia vyhlásil ďalšiu výzvu za 4,4 milióna eur na budúci rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Fond na podporu (FPU) umenia vyhlásil ďalšiu výzvu na budúci rok. Ako informovali z fondu, vyhlásil druhú výzvu v rámci Harmonogramu výziev na rok 2027. Žiadosti možno predkladať do 23. novembra 2026, a to elektronicky cez registračný systém FPU. V posledný deň výzvy bude otvorený do 15:00.
Suma je rozdelená na sedem podprogramov
Vo výzve je predbežne určených 4,4 milióna eur, ktoré majú byť prerozdelené v siedmich podprogramoch. V programe Podpora tradičnej ľudovej kultúry a kultúrno-osvetová činnosť, vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie sa má v podprograme 3.2 Kultúrno-osvetová činnosť prerozdeliť 600-tisíc eur.
V programe Podpora kultúrnej infraštruktúry má byť v dvoch podprogramoch Projektová dokumentácia a Podpora modernizácie – technické a technologické zhodnotenia prerozdelených celkovo 1,3 milióna eur. Pre prvý z nich je určených 500-tisíc a pre druhý 800-tisíc eur.
V programe Priority Ministerstva kultúry SR je pre podprogram Významné kultúrne podujatia regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu určený jeden milión eur, pre podprogram Významné výročia slovenských národných dejín a osobností slovenského národa – podujatia a diela ďalších 700-tisíc eur.
FPU poskytne žiadateľom pomoc
V podpograme Rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaného v zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a Slovenskej republiky by malo byť medzi žiadateľov prerozdelených 500-tisíc eur a na Projekty vzájomnej kultúrnej výmeny Slovákov a komunít Slovákov žijúcich v zahraničí 300-tisíc eur.
„Druhá výzva sa zameriava na kultúrno-osvetovú činnosť, kultúrnu infraštruktúru a významné kultúrne podujatia. Chceme, aby mali žiadatelia všetko, čo potrebujú na prípravu kvalitných projektov, a preto sme tu pre nich počas celej výzvy. Ak si nebudú niečím istí, môžu sa na nás obrátiť,“ povedal riaditeľ FPU František Kornaj.
Podmienky, oprávnených žiadateľov a oprávnené výdavky v jednotlivých podprogramoch sú upravené v Zásadách a prioritách podpornej činnosti FPU na rok 2027, ktorých znenie možno nájsť na webe Fondu.
Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia vyhlásil ďalšiu výzvu za 4,4 milióna eur na budúci rok © SITA Všetky práva vyhradené.
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