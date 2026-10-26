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26. októbra 2026
Tipsport predpovedal správne 15 zo 16 víťazov volieb. Najvyššiu čistú výhru získal tipér, ktorý stavil na Jána Noska
Kurz na jeho víťazstvo sa počas celého obdobia držal na nízkej úrovni a neprekročil stotinové hodnoty. Tipsport predpovedal správne 15 zo 16 víťazov ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Kurz na jeho víťazstvo sa počas celého obdobia držal na nízkej úrovni a neprekročil stotinové hodnoty.
Tipsport predpovedal správne 15 zo 16 víťazov volieb. Výsledky spojených komunálnych a župných volieb tak opäť ukázali, že dlhodobé know-how bookmakerov funguje v prípade volieb takmer bezchybne.
Kým viacerí analytici, komentátori a prieskumy verejnej mienky naznačovali tesný súboj na primátora Bratislavy medzi Matúšom Vallom a Jozefom Rážom, Tipsport bol jedinou stávkovou spoločnosťou, ktorá si od začiatku až do konca stála za Vallom ako jasným favoritom. Kurz na jeho víťazstvo sa počas celého obdobia držal na nízkej úrovni a neprekročil stotinové hodnoty.
„Správne sme predpovedali 15 zo 16 výsledkov. Vo voľbách do VÚC sme presne prognózovali víťazov vo všetkých ôsmich krajoch, v komunálnych voľbách nám vyšla predikcia na primátorov v siedmich z ôsmich krajských miest. K stopercentnej úspešnosti nám chýbal len o trocha presnejší odhad v meste Banská Bystrica,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Tipsport správne odhadol aj vyrovnaný súboj pod Urpínom medzi Jánom Noskom s kurzom 1,9:1 a Dianou Javorčíkovou s kurzom 1,8:1. Spoločnosť priblížila, že celkové nábery na župné a komunálne voľby sa v rámci Tipsportu blížia k hodnote 188-tisíc eur.
Najväčší záujem tipérov bol o voľbu primátora v Bratislave. Zaujímavé pritom je, že tipéri verili z pohľadu kurzovej ponuky viac Rážovi než Vallovi. Vedúci bookmakerov Tipsportu Pavol Boško spresnil, že na Ráža stavili až 43-tisíc eur, zatiaľ čo na Valla len 25 600 eur. V Košiciach bookmaeri očakávali dramatické súboje o radnicu aj o župu.
„Najväčšia zmena v kurzoch nastala v rámci volieb predsedu VÚC Košice. Na začiatku bol favoritom Marián Porvažník s kurzom 1,6:1, no v závere sa už ocitol na druhom mieste s kurzom 2,75:1,“ priblížil Boško. Doplnil, že Rastislav Trnka naopak začínal ako favorit číslo dva s kurzom 2,3:1, a napokon končil ako jasný favorit na víťazstvo s kurzom 1,42:1.
„Volebný výsledok aj v tomto prípade potvrdil naše predikcie,“ dodal Boško a spresnil, že tipéri v Košickom kraji najviac verili práve Trnkovi, na ktorého úspech celkovo stavili 7 480 eur.
Výraznejšie posuny v kurzoch nastali aj v Trnave, kde Eva Nemčovská začínala s kurzom 1,8:1. Pred voľbami sa však vzdala kandidatúry Ľubica Horváthová a podporila Nemčovskú. Bookmakeri na to zareagovali znížením kurzu až na 1,3:1.
„Na výhru napokon úspešnej kandidátky smerovala aj väčšina vkladov tipérov - 4 380 eur, pričom na jej hlavného súpera Branislava Baroša išlo v Tipsporte len 710 eur,“ spresnil Tipsport.
Najvyššia samostatná stávka v rámci volieb bola 3 600 eur, a to na víťazstvo Matúša Valla. V čase stávky bol kurz na Vallovo víťazstvo 1,04:1. Dotyčný stávkujúci tak získal 3 744 eur.
Buček informoval, že najvyššia čistá výhra putovala k tipujúcemu, ktorý vložil 600 eur na víťazstvo Jána Noska v kurze 1,95:1. Keďže sa Noskovi podarilo obhájiť svoj mandát primátora Banskej Bystrice, čistá výhra úspešného tipéra predstavovala 570 eur. Na konto mu tak pripísali 1 170 eur.
Zdroj: SITA.sk - Tipsport predpovedal správne 15 zo 16 víťazov volieb. Najvyššiu čistú výhru získal tipér, ktorý stavil na Jána Noska © SITA Všetky práva vyhradené.
Tipsport predpovedal správne 15 zo 16 víťazov volieb. Výsledky spojených komunálnych a župných volieb tak opäť ukázali, že dlhodobé know-how bookmakerov funguje v prípade volieb takmer bezchybne.
Kým viacerí analytici, komentátori a prieskumy verejnej mienky naznačovali tesný súboj na primátora Bratislavy medzi Matúšom Vallom a Jozefom Rážom, Tipsport bol jedinou stávkovou spoločnosťou, ktorá si od začiatku až do konca stála za Vallom ako jasným favoritom. Kurz na jeho víťazstvo sa počas celého obdobia držal na nízkej úrovni a neprekročil stotinové hodnoty.
Stávky na Ráža a Valla
„Správne sme predpovedali 15 zo 16 výsledkov. Vo voľbách do VÚC sme presne prognózovali víťazov vo všetkých ôsmich krajoch, v komunálnych voľbách nám vyšla predikcia na primátorov v siedmich z ôsmich krajských miest. K stopercentnej úspešnosti nám chýbal len o trocha presnejší odhad v meste Banská Bystrica,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Tipsport správne odhadol aj vyrovnaný súboj pod Urpínom medzi Jánom Noskom s kurzom 1,9:1 a Dianou Javorčíkovou s kurzom 1,8:1. Spoločnosť priblížila, že celkové nábery na župné a komunálne voľby sa v rámci Tipsportu blížia k hodnote 188-tisíc eur.
Najväčší záujem tipérov bol o voľbu primátora v Bratislave. Zaujímavé pritom je, že tipéri verili z pohľadu kurzovej ponuky viac Rážovi než Vallovi. Vedúci bookmakerov Tipsportu Pavol Boško spresnil, že na Ráža stavili až 43-tisíc eur, zatiaľ čo na Valla len 25 600 eur. V Košiciach bookmaeri očakávali dramatické súboje o radnicu aj o župu.
Košický kraj a stávky na Trnku a Porvažníka
„Najväčšia zmena v kurzoch nastala v rámci volieb predsedu VÚC Košice. Na začiatku bol favoritom Marián Porvažník s kurzom 1,6:1, no v závere sa už ocitol na druhom mieste s kurzom 2,75:1,“ priblížil Boško. Doplnil, že Rastislav Trnka naopak začínal ako favorit číslo dva s kurzom 2,3:1, a napokon končil ako jasný favorit na víťazstvo s kurzom 1,42:1.
„Volebný výsledok aj v tomto prípade potvrdil naše predikcie,“ dodal Boško a spresnil, že tipéri v Košickom kraji najviac verili práve Trnkovi, na ktorého úspech celkovo stavili 7 480 eur.
Posuny v kurzoch v Trnave
Výraznejšie posuny v kurzoch nastali aj v Trnave, kde Eva Nemčovská začínala s kurzom 1,8:1. Pred voľbami sa však vzdala kandidatúry Ľubica Horváthová a podporila Nemčovskú. Bookmakeri na to zareagovali znížením kurzu až na 1,3:1.
„Na výhru napokon úspešnej kandidátky smerovala aj väčšina vkladov tipérov - 4 380 eur, pričom na jej hlavného súpera Branislava Baroša išlo v Tipsporte len 710 eur,“ spresnil Tipsport.
Najvyššia samostatná stávka v rámci volieb bola 3 600 eur, a to na víťazstvo Matúša Valla. V čase stávky bol kurz na Vallovo víťazstvo 1,04:1. Dotyčný stávkujúci tak získal 3 744 eur.
Buček informoval, že najvyššia čistá výhra putovala k tipujúcemu, ktorý vložil 600 eur na víťazstvo Jána Noska v kurze 1,95:1. Keďže sa Noskovi podarilo obhájiť svoj mandát primátora Banskej Bystrice, čistá výhra úspešného tipéra predstavovala 570 eur. Na konto mu tak pripísali 1 170 eur.
Zdroj: SITA.sk - Tipsport predpovedal správne 15 zo 16 víťazov volieb. Najvyššiu čistú výhru získal tipér, ktorý stavil na Jána Noska © SITA Všetky práva vyhradené.
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