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 24hod.sk    Kultúra

29. septembra 2026

Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu, projekty si rozdelia sumu 900-tisíc eur


Tagy: FPU Fond na podporu umenia Výzva

Výzva je zameraná na tvorbu a revitalizáciu pamätníkov a pomníkov slovenského národa. Fond na podporu umenia (FPU) vyhlásil mimoriadnu



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fpu2 29.9.2026 (SITA.sk) - Výzva je zameraná na tvorbu a revitalizáciu pamätníkov a pomníkov slovenského národa.


Fond na podporu umenia (FPU) vyhlásil mimoriadnu výzvu, zameraná je na tvorbu, obnovu a revitalizáciu pamätníkov a pomníkov slovenského národa.

Ako informovali z Fondu, mimoriadna výzva sa zameriava na pamätné objekty vo verejnom priestore, ktoré pripomínajú významné osobnosti slovenského národa, významné udalosti a míľniky slovenských národných dejín, či ďalšie historické skutočnosti významné pre slovenskú národnú kultúrnu identitu a slovenské národné kultúrne dedičstvo. O podporu sa možno uchádzať do 19. októbra, projekty si rozdelia sumu 900-tisíc eur.

Kto sa môže o prostriedky uchádzať?


"Pamätníky slovenského národa patria k verejnému priestoru a ich úlohou je pripomínať dôležité osobnosti a udalosti našich dejín. Touto výzvou chceme pomôcť obciam, mestám aj občianskym iniciatívam vytvoriť nové alebo dôstojne obnoviť existujúce miesta, ktoré uchovávajú našu historickú pamäť," uviedol poverený riaditeľ FPU František Kornaj.

O prostriedky z výzvy sa môžu uchádzať samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy aj podnikatelia. "Žiadateľ musí preukázať vlastnícky, správcovský alebo iný právny vzťah k pozemku či objektu, prípadne súhlas vlastníka s realizáciou projektu,” spresňuje FPU.

Päť až 50-tisíc eur


Jeden projekt môže získať podporu v sume päťtisíc až 50-tisíc eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľa predstavuje päť percent z rozpočtu projektu. S realizáciou projektov možno začať najskôr 1. novembra 2026, dokončené musia byť do 30. októbra 2027.

"Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU, ktorý je v posledný deň výzvy otvorený do 15:00. Podmienky výzvy vrátane povinných príloh a kritérií hodnotenia nájdu záujemcovia na webovej stránke Fondu na podporu umenia www.fpu.sk,” uzatvára FPU.


Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu, projekty si rozdelia sumu 900-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: FPU Fond na podporu umenia Výzva
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