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29. septembra 2026
Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu, projekty si rozdelia sumu 900-tisíc eur
Výzva je zameraná na tvorbu a revitalizáciu pamätníkov a pomníkov slovenského národa. Fond na podporu umenia (FPU) vyhlásil mimoriadnu
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29.9.2026 (SITA.sk) - Výzva je zameraná na tvorbu a revitalizáciu pamätníkov a pomníkov slovenského národa.
Fond na podporu umenia (FPU) vyhlásil mimoriadnu výzvu, zameraná je na tvorbu, obnovu a revitalizáciu pamätníkov a pomníkov slovenského národa.
Ako informovali z Fondu, mimoriadna výzva sa zameriava na pamätné objekty vo verejnom priestore, ktoré pripomínajú významné osobnosti slovenského národa, významné udalosti a míľniky slovenských národných dejín, či ďalšie historické skutočnosti významné pre slovenskú národnú kultúrnu identitu a slovenské národné kultúrne dedičstvo. O podporu sa možno uchádzať do 19. októbra, projekty si rozdelia sumu 900-tisíc eur.
"Pamätníky slovenského národa patria k verejnému priestoru a ich úlohou je pripomínať dôležité osobnosti a udalosti našich dejín. Touto výzvou chceme pomôcť obciam, mestám aj občianskym iniciatívam vytvoriť nové alebo dôstojne obnoviť existujúce miesta, ktoré uchovávajú našu historickú pamäť," uviedol poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
O prostriedky z výzvy sa môžu uchádzať samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy aj podnikatelia. "Žiadateľ musí preukázať vlastnícky, správcovský alebo iný právny vzťah k pozemku či objektu, prípadne súhlas vlastníka s realizáciou projektu,” spresňuje FPU.
Jeden projekt môže získať podporu v sume päťtisíc až 50-tisíc eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľa predstavuje päť percent z rozpočtu projektu. S realizáciou projektov možno začať najskôr 1. novembra 2026, dokončené musia byť do 30. októbra 2027.
"Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU, ktorý je v posledný deň výzvy otvorený do 15:00. Podmienky výzvy vrátane povinných príloh a kritérií hodnotenia nájdu záujemcovia na webovej stránke Fondu na podporu umenia www.fpu.sk,” uzatvára FPU.
Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu, projekty si rozdelia sumu 900-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Fond na podporu umenia (FPU) vyhlásil mimoriadnu výzvu, zameraná je na tvorbu, obnovu a revitalizáciu pamätníkov a pomníkov slovenského národa.
Ako informovali z Fondu, mimoriadna výzva sa zameriava na pamätné objekty vo verejnom priestore, ktoré pripomínajú významné osobnosti slovenského národa, významné udalosti a míľniky slovenských národných dejín, či ďalšie historické skutočnosti významné pre slovenskú národnú kultúrnu identitu a slovenské národné kultúrne dedičstvo. O podporu sa možno uchádzať do 19. októbra, projekty si rozdelia sumu 900-tisíc eur.
Kto sa môže o prostriedky uchádzať?
"Pamätníky slovenského národa patria k verejnému priestoru a ich úlohou je pripomínať dôležité osobnosti a udalosti našich dejín. Touto výzvou chceme pomôcť obciam, mestám aj občianskym iniciatívam vytvoriť nové alebo dôstojne obnoviť existujúce miesta, ktoré uchovávajú našu historickú pamäť," uviedol poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
O prostriedky z výzvy sa môžu uchádzať samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy aj podnikatelia. "Žiadateľ musí preukázať vlastnícky, správcovský alebo iný právny vzťah k pozemku či objektu, prípadne súhlas vlastníka s realizáciou projektu,” spresňuje FPU.
Päť až 50-tisíc eur
Jeden projekt môže získať podporu v sume päťtisíc až 50-tisíc eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľa predstavuje päť percent z rozpočtu projektu. S realizáciou projektov možno začať najskôr 1. novembra 2026, dokončené musia byť do 30. októbra 2027.
"Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU, ktorý je v posledný deň výzvy otvorený do 15:00. Podmienky výzvy vrátane povinných príloh a kritérií hodnotenia nájdu záujemcovia na webovej stránke Fondu na podporu umenia www.fpu.sk,” uzatvára FPU.
Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu, projekty si rozdelia sumu 900-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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