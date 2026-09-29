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29. septembra 2026

NATO odsúdilo ruské jadrové hrozby v súvislosti s Kaliningradom


Tagy: hybridné útoky jadrové hrozby Kaliningrad ruské hrozby ruské útoky

Moskva tvrdí, že pri pokuse NATO izolovať Kaliningrad je pripravená použiť celý svoj arzenál na obranu ruského územia.



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europe_border_walls_57981 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Moskva tvrdí, že pri pokuse NATO izolovať Kaliningrad je pripravená použiť celý svoj arzenál na obranu ruského územia.


NATO v utorok odsúdilo „nezodpovednú jadrovú rétoriku“ Ruska po tom, ako Moskva pohrozila nasadením celého svojho arzenálu, ak by Aliancia ohrozila Kaliningradskú oblasť.


„Dôrazne odsudzujeme hrozbu použitia sily vrátane akejkoľvek nezodpovednej jadrovej rétoriky. Vyzývame Rusko, aby ukončilo svoju nevyprovokovanú vojnu na Ukrajine,“ povedala hovorkyňa NATO Allison Hartová.

Potvrdila, že Rusko zaslalo NATO diplomatický dokument a Aliancia naň odpovedala s tým, že je obranným zoskupením a jej aktivity ani cvičenia nepredstavujú hrozbu pre žiadnu časť Ruska.

Ruské veľvyslanectvo v Belgicku predtým obvinilo NATO z provokatívnych vyjadrení a krokov voči Kaliningradskej oblasti. Moskva varovala, že takýto postup zvyšuje riziko priameho ozbrojeného konfliktu.

„Zdôraznili sme, že Rusko má potrebné prostriedky na odrazenie akejkoľvek potenciálnej agresie a je pripravené nasadiť celý svoj arzenál na obranu svojho územia,“ uviedlo veľvyslanectvo.

NATO zároveň obviňuje Rusko zo zintenzívnenia sabotáží a hybridných operácií proti krajinám podporujúcim Ukrajinu. Kontakty medzi Moskvou a Alianciou sú od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 minimálne.


Zdroj: SITA.sk - NATO odsúdilo ruské jadrové hrozby v súvislosti s Kaliningradom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hybridné útoky jadrové hrozby Kaliningrad ruské hrozby ruské útoky
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