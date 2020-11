Fond na podporu umenia zverejnil prvú výzvu na rok 2021

Fond na podporu umenia (FPU) zverejnil prvú výzvu na rok 2021. Oprávnení žiadatelia v nej môžu žiadať o dotácie na činnosť nezávislých galérií, kultúrnych centier či publikačnú činnosť, výzva je tiež určená na aktivity v oblasti odbornej, výskumnej a vzdelávacej činnosti, rovnako tak na činnosť knižníc.





V prípade podpory vizuálneho umenia, organizácie podujatí a vydávania časopisov možno žiadosť o grant predložiť do 23. novembra, na aktivity spojené s oblasťou dokumentácie, výskumu a edukácie a projekty infraštruktúry knižníc je termín do 7. decembra. Detaily sú zverejnené na webe FPU.V rámci štruktúry podpornej činnosti na rok 2021 sú priority Ministerstva kultúry (MK) SR zamerané na Rok slovenského dizajnu, výročia významných slovenských spisovateľov Pavla Országha Hviezdoslava a Boženy Slančíkovej-Timravy a tiež oblasť múzejníctva. V prípade priorít podpory stanovenej radou FPU ide o inovatívne formy práce s publikom v oblasti súčasného umenia, modernizáciu knižníc, edukáciu v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu a prepájanie hudobného umenia so vzdelávaním v tejto oblasti.