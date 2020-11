Orchester Jeana Valjeana predstavujú hravú novinku Milý Jonáš

Orchester Jeana Valjeana (OJV) - zoskupenie nadaných hercov a umelcov, ktorí nedávno vydali debutový album pod názvom OJV, sa hlási s novou skladbou. Po romantickom singli "Donďa", ktorú líder kapely Daniel Fischer napísal ešte na vysokej škole pre svoju spolužiačku, herečku a speváčku Dominiku Kavaschovú, predstavujú novinku "Milý Jonáš", pôvodne s názvom "Milionář". "Podobne ako ich pilotný klip Donďa nesie dôvtip a hereckú hru doladenú k textu. "Tentokrát sa však chalani pohrali so slovíčkami, ktoré síce vyznejú rovnako, ale majú odlišný význam," priblížila pre TASR novú skladbu PR manažérka Eva Sládková.





"Veľmi ma baví hra so slovíčkami. Poslucháč si môže vybrať, či je hrdinom skladby Milý Jonáš alebo Milionář. Možno sú obaja jedno i druhé. Isté je, že sa podarilo dostať českú a slovenskú verziu do jednej skladby," vysvetlil líder OJV Daniel Fischer. Novinku sprevádza vtipný videoklip, krátky hraný film vznikol pod režisérskou taktovkou Jakuba Kronera.Oba spomínané single nájdu fanúšikovia na prvom albume Orchestra Jeana Valjeana. Celkovo je na debutovom CD nosiči desať piesní plus jeden remix. Hudobnú produkciu hercom a umelcom zastrešil uznávaný producent Adam A. Kuruc, ktorý má na konte spolupráce s Los Angeles Philharmonic, Hollywood Symphony Orchestra, BBC Concert Orchestra, spolupracoval aj s Luciou Bílou, Katarínou Knechtovou, Hexom, Kristínou a ďalšími."Spolu s hudobným producentom Adamom Kurucom sme na albume pracovali päť až šesť rokov. Chceli sme album urobiť dobre, čo si jednoducho vyžaduje čas. Navyše najprv sme sa vybrali cestou výraznej elektroniky, postupne sme si však uvedomili, že sa treba vrátiť späť," priblížil genézu albumu Fischer. Priznal, že autori začali hľadať pre OJV správny a kapelovo uchopiteľný pomer medzi elektronikou a živým hraním: "Kapela kombinuje rôzne žánre - funky, disco, pop... Tento otvorený prístup k žánrom a ich striedanie sú OJV typické. Album je preto žánrovo pestrý, to čo skladby spája je ich tanečný duch."Niektoré skladby z albumu (Herečka, Baú, Milý Jonáš, HD) použili tvorcovia v divácky úspešnom filme Šťastný nový rok, kde si frontman kapely dokonca aj zahral po boku Emílie Vášáryovej, Jiřího Bartošku, Tomáša Maštalíra či Mareka Majeského.Na albume sa nachádza i skladba "Herci vidia", ktorá je priamo z inscenácie Činohry Slovenského národného divadla (SND) Vysoká škola diváckeho umenia. Kapela OJV v tomto predstavení aj účinkuje.