Fond pre budúcnosť športu daroval štedrý grant atlétom, tanečníkom i skokanom!

12.2.2021 (Webnoviny.sk) -Dôveruj, ale preveruj. Keď sa šprintérsky talent Tomáš Matuščák dozvedel, že z Fondu získal grant v hodnote 2 000 eur, miešali sa v ňom rôzne emócie. Na jednej strane to bola neopísateľná radosť a na druhej nemohol uveriť vlastným ušiam.zneli úvodné slova Tomáša, ktorý sa športu venuje odmalička.uviedol mladý šprintér, ktorý minulý rok ako junior splnil limit pre dospelých a podarilo sa mu kvalifikovať na seniorské majstrovstvá Európy.Hoci s futbalom skončil, rodičia ho presvedčili, aby sa venoval atletike.Tomáš sa aktuálne pripravuje na majstrovstvá Európy, ktoré sa onedlho uskutočnia v Poľskuprezradil Tomáš, a dodal, že na spomínaných majstrovstvách dá zo seba maximum.Podporu vo výške 4 500 eur získala aj Spojená škola internátna v Trenčíne. Vo výbornom videu , ktoré vedenie školy poslalo do Fondu, bolo vidieť zohratú tímovú prácu žiakov, ktorí snívajú o novom multifunkčnom ihrisku.Ako prvá sa skvelú správu dozvedela Gabriela Porubanová.tešila sa a takisto opísala aktuálnu výučbu počas nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou.prezrádza Gabriela, ktorá zároveň vymenovala aj množstvo skvelých pohybových aktivít pre deti, ktoré škola usporadúva.Každoročne organizujú okresnú paraolympiádu, ktorej sa zúčastňujú deti zo špeciálnych škôl a zariadení. Táto akcia je tiež zaradená do Slovenského paraolympijského výboru, kam putujú výsledky.uviedla Gabriela a na záver dodala, že výstavbou multifunkčného ihriska začnú pravdepodobne v druhej polovici tohto roka.Spoločnosť Niké podporila aj známu tanečnú akadémiu Dansovia , ktorú vedie Peter Modrovský. Ako uviedol, grant poslúži na zdokonalenie online lekcií.povedal Peter po tom, ako sa dozvedel, že porota mu udelila grant v hodnote 2 000 eur.V tanečnej akadémii chcú peniaze takisto investovať do aktivít, ktoré podporia práve online. Tréningy v takejto forme sú rozdelené podľa vekových kategórii. Metodika výučby je vždy iná.Peter uviedol, že v akadémii majú počas leta viacero plánov, ktoré by radi zrealizovali, pokiaľ to situácia dovolí.uzavrel. Klub priateľov skoku na lyžiach Banská Bystrica vznikol v roku 1993. Bolo to v čase, kedy sa skoky ako také na Slovensku vôbec netrénovali. Klub bol skôr určený pre potreby takzvaných lyžiarskych veteránov, ktorí si usporadúvali súťaže. Neskôr však začali trénovať mladých skokanov, dokonca aj malé detičky. Dokopy sa venujú až dvadsiatim talentovaným športovcom.povedala Denisa Kapustíková, ktorá sa ako prvá dozvedela o podpore a porozprávala o klube.Denisa prezradila, že grant chcú využiť na výjazdy pre pretekárov a takisto na výstroj pre malé deti, ktorú im klube zabezpečujú.Ak aj vy milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť, zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke http://www.nikefondsportu.sk . Veľa šťastia!Informačný servis