Odchod Nicholsonovej stranu SaS mrzí, Gröhling ale dúfa v jej návrat

Gröhling jej drží palce

Kauza prehĺbila napätie

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) mrzí odchod europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Jej rozhodnutie však v strane rešpektujú. Uviedol to hovorca SaS Ondrej Šprlák „Mrzí nás, že sa naša zakladajúca členka takto rozhodla. Poznáme ju dlho, vieme, že toto jej rozhodnutie nepadlo ľahko, no rozhodla sa slobodne a my to budeme rešpektovať,“ dodal Šprlák. Ďuriš Nicholsonová vo štvrtok 11. februára oznámila, že sa zo strany rozhodla odísť.Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling však dúfa, že Ďuriš Nicholsonová sa raz do strany vráti. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Nemá zmysel komentovať koaličné dorozumenia, pretože tie tu vždy boli a budú a ako človek, ktorý myslí optimisticky a preferuje konštruktívnu prácu pred hádkami, vždy verím, že nezhody sa utrasú. Lucia, tvoje rozhodnutie musím rešpektovať. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju prácu a držím ti palce doma aj v zahraničí,“ dodal Gröhling.Dôvodom jej odchodu má byť tlačová konferencia z 8. februára, na ktorej europoslankyňa vyhlásila, že Slovensko môže prísť o miliardu eur, keďže do konca roku 2020 nezabezpečilo premiestnenie týchto peňazí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Tlačovka následne vyvolala spor s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí), ktorá kritiku europoslankyne odmietla. Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že kauza, ktorú rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo vládnej koalícii.