Fond stabilných výnosov 365.invest získal významné ocenenie Top Fond za rok 2022

Prvenstvo medzi dlhopisovými fondami

3.3.2023 (SITA.sk) -Súťaž Top Fond Slovakia usporadúva každoročne Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA. Vyhlásenie výsledkov súťaže vo forme online vysielania prebiehalo 21. februára a prinieslo prvé miesto pre fond 365.invest. Fond stabilných výnosov je druhým najväčším fondom v rámci nášho portfólia (po Realitnom fonde) a patrí dlhodobo medzi naše najobľúbenejšie fondy. Úspešný dlhopisový fond s kratším investičným horizontom osloví najmä klientov, ktorí hľadajú v investovaní stabilitu, majú záujem o krátkodobejšie zhodnocovanie finančných prostriedkov a preferujú menšie investičné riziko, čo vyhovuje mnohým konzervatívnym klientom na Slovensku. Aj vďaka nim fond prináša výsledky, medzi ktoré patria aj takéto príjemné ocenenia," hovoríS cieľom zjednodušiť proces investovania a urobiť ho dostupnejším bol Fond stabilných výnosov zakomponovaný aj do mobilnej bankovej aplikácie 365.bank , vďaka čomu klient zainvestuje rýchlo, jednoducho a už od 20 eur mesačne, bez vstupného poplatku.Správcovská spoločnosť 365.invest spravuje Fond stabilných výnosov od roku 1995. Ide o štandardný otvorený fond, ktorý patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií. Investuje do dlhových cenných papierov (dlhopisy a nástroje peňažného trhu). Za posledné tri roky dosiahol výnos 2,19 % (p.a.). Fond je určený najmä pre konzervatívnych klientov, ktorí hľadajú alternatívu ku krátkodobým termínovaným vkladom a potrebujú mať zabezpečenú maximálnu možnú likviditu svojej vloženej investície pri minimálnych vstupných nákladoch.Informačný servis