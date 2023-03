Rušenie koncesií je podľa Laššákovej príkladom chaotického správania odvolanej vlády a SaS, šéf RTVS to zistil až z médií

Financovanie RTVS

Rušenie koncesií

Návrh zákona

3.3.2023 (SITA.sk) - Rezort kultúry stále považuje koncesionárske poplatky za ideálny spôsob financovania verejnoprávneho vysielateľa. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Rastislav Kutaš. Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS, tzv. koncesionárske poplatky, sa ruší od 1. júla 2023.„Momentálne sa nachádzame v nejakej právnej situácii, a teda reagujeme na právnu situáciu, v ktorej sa nachádzame a v ktorej sa od júla bude nachádzať aj RTVS," povedal. Návrh zákona, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, a ktorý má systémovo vyriešiť financovanie verejnoprávnej RTVS, sa podľa neho usiluje vybrať taký model financovania, ktorý by zaistil čo najväčšie priblíženie sa koncesionárskym poplatkom, a teda aj čo najväčšiu finančnú nezávislosť telerozhlasu.Ako Katuš dodal, v tomto štádiu je podľa neho neefektívne zaoberať sa tým, ako nastaviť financovanie RTVS cez koncesionárske poplatky, ak vieme, že na to chýba politická vôľa.„Ak neurobíme nič, tak tá právna situácia je taká, že k 1. júlu sa koncesie zrušia a nastane nejaký transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý má ale nejaké konzekvencie, ktoré podľa mňa nie sú pre RTVS v poriadku," vraví Kutaš. Podotkol, že samotná inštitúcia bola zapojená do prípravy návrhu, a teda nejde o návrh, ktorý by vznikal od zeleného stola.Poslankyňa Národnej rady SR a bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková Hlas-SD ) je toho názoru, že rušenie koncesií je príkladom chaotického správania sa odvolanej vlády a strany Sloboda a Solidarita , ktorá sa dlhodobo usilovala o zrušenie koncesionárskych poplatkov.Dodala, že je smutné, že o zrušení koncesií sa generálny riaditeľ RTVS dozvedel z médií. Poukázala na to, že to bol pozmeňujúci návrh bez riadneho legislatívneho procesu. Nik sa podľa Laššákovej momentálne nevie relevantne vyjadriť k návrhu na náhradu koncesionárskych poplatkov pre RTVS, keďže len nedávno sa dostal do medzirezortného pripomienkového konania a nie je známe, v akej podobe vyjde, ako zareagujú rôzne ministerstvá alebo či nepríde úplne iný návrh zákona.„Pokiaľ nebudeme presne vedieť čo je v tom návrhu zákona, aké sú tam nuansy, aké je presné znenie, momentálne vám nepoviem, či ho podporíme, alebo nie," uviedla Laššáková na otázku, či strana Hlas-SD návrh podporí. Kutaš dúfa v podporu aj od opozície, keďže ide o návrh, ktorý by mal zaistiť, aby financovanie RTVS bolo čo najviac nezávislé od exekutívy.MK SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý má systémovo vyriešiť financovanie verejnoprávnej RTVS. Podľa návrhu by sa verejnoprávny vysielateľ mal od 1. júla financovať prostredníctvom nárokovateľného príspevku na činnosť formou odštepu z hrubého domáceho produktu (HDP). Ako uviedlo MK SR, v roku 2024 by tak mala mať garantovanú výšku príjmu z tohto príspevku 180 miliónov eur, teda 0,17 percenta HDP.V tlačovej správe o tom informoval rezort kultúry. Daný koeficient odvíjajúci sa od HDP SR za predchádzajúce posudzované obdobie, by mal podľa návrhu zostať zachovaný minimálne v takejto výške aj na nasledujúce roky. Z financovania RTVS by sa súčasne mal odstrániť kontroverzný inštitút Zmluvy so štátom, cez ktorý sa jej rozpočet každoročne dofinancovával najmä na programy vo verejnom záujme. Ak by parlament tento návrh zákona schválil, bude telerozhlas v roku 2024 hospodáriť so sumou vyššou o takmer 37 miliónov eur.