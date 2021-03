Fondu pre budúcnosť športu podporil už viac ako 200 talentovaných športovcov a tímov

Z voľnočasovej aktivity ambícia zbierať majstrovské tituly

Radi by vychovali vychádzajúce hviezdy lakrosu

Grant pomôže Alexandre dostať sa na majstrovstvá sveta

Veria, že čoskoro začne svitať na lepšie časy

Zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu!

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Fond pre budúcnosť športu vznikol v júni minulého roka, v období prvej vlny koronakrízy. Niké do projektu doposiaľ prispela čiastkou viac ako 600 000 eur. Cieľom Fondu je poskytnúť pomoc mladým športovým talentom a športovým klubom naprieč celým Slovenskom. Túto víziu Niké maximálne plní o čom svedčí fakt, že spoločnosť podporila až 204 subjektov, medzi ktoré prerozdelila 366 900 €.Medzi ocenenými športovcami, ktorých tento týždeň porota vybrala a rozhodla sa im udeliť grant, je aj šestnásťročný Róbert Judiak z Dolného Kubína. Mladý bežec svojim videom zaujal a získal tak 3 500 eur, z čoho mal aj patričnú radosť.zneli úvodné slová Róberta, ktorý sa do Fondu pre budúcnosť športu prihlásil vďaka kamarátke.Štedrý grant chce juniorský majster Slovenska v cross duatlone a víťaz 25 pretekov za minulý rok využiť na viacero položiek. "uzavrel Róbert.Niké podala pomocnú ruku aj Slovenskej lakrosovej federácií , ktorá funguje už takmer dvadsať rokov.povedal Igor Moravčík, prezident Slovenskej lakrosovej federácie, ktorá je stálym účastníkom majstrovstiev Európy i sveta. V tomto roku sa jej členovia chcú primárne zamerať na propagáciu tohto športu na školách.Podporu v hodnote 3 000 eur dostala aj mimoriadne nadaná dostihová jazdkyňa Alexandra Vladárová . Radostnú správu sa však ako prvá dozvedela jej trénerka Zuzana Ciranová, ktorá neskrývala nadšenie.povedala Zuzana, ktorá Alexandru trénuje dlhé roky a porozprávala o jej úspechoch v disciplíne Endurance, čo je jazda na dlhé trate.uviedla Zuzana a dodala, že grant využijú na štartovné počas najbližších majstrovstiev, ale aj na podkutie koňa, krmivá či výstroj.Porotu z Fondu pre budúcnosť športu zaujalo aj video klubu FitKids Bratislava povedal Dávid Dikacz, tréner FitKids. Klub by rád podporu využil na nákup športového vybavenia a úhradu nájmov za priestory.Ak aj vy milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť, zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke http://www.nikefondsportu.sk . Veľa šťastia!