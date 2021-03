Ministri Korčok a Gröhling podali demisiu do rúk Čaputovej, Sulíkova SaS pozastavuje svoju účasť v koalícii (video)

aktualizované 25. marca 11:55



25.3.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok prijala demisiu ministra školstva Branislava Gröhlinga SaS ) a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS). Dočasným vedením rezortu školstva poverila Eduarda Hegera OĽaNO ), rezort diplomacie dočasne povedie Jaroslav Naď (OĽaNO).Korčok prevzal podľa slov prezidentky rezort diplomacie po období, keď sa proklamovaná zahraničnopolitická orientácia republiky nie vždy zhodovala s konkrétnymi činmi a postojmi reprezentantov štátu. Jeho príchodom na post ministra sa podľa nej výrazne posilnila snaha o jednotu v zahraničnopolitickom pôsobení.Ocenila dôslednosť, s akou Korčok v zásadných otázkach zahraničnej politiky vychádzal, pričom rešpektoval princípy medzinárodného práva a partneri tak mohli považovať Slovensko za spoľahlivého partnera.„Vysoko hodnotím aj vašu reakciu na skutočnosti, ktoré ste vyhodnotili ako zasahovanie do našich vnútorných záležitostí. Z pohľadu výkonu mojich ústavných kompetencií v zahraničnej politike sme boli najbližšími partnermi a na vaše postoje som sa vždy mohla spoľahnúť. Latku výkonu ministerského mandátu ste svojou činnosťou postavili skutočne vysoko," podotkla Čaputová.Gröhling sa podľa hlavy štátu potýkal s problémami, ktoré najlepšie ilustruje fakt, že bol v povojnovej histórii prvý minister školstva, počas pôsobenia ktorého boli školy väčšinu času zatvorené.Čaputová zdôraznila, že na takú situáciu rezort nebol a ani nemohol byť pripravený. Je preto podľa nej pochopiteľné, že sa prístupy a riešenia hľadali za pochodu a vyžadovali si obrovské množstvo práce.„Príbehy o tom, aké prekážky sa museli pri hľadaní inovatívnych prístupov prekonávať, sú známe a je obdivuhodné, čo všetko pri online vyučovaní napokon učitelia zvládli v záujme toho, aby naše školy aj v koronakríze plnili svoje poslanie. Chcela by som osobitne oceniť, že vami vedené ministerstvo využilo leto na dôslednú prípravu na očakávanú druhú vlnu pandémie a spoločne s epidemiológmi pripravilo zrozumiteľný nástroj v podobe školského semafora, ktorý ste aj úspešne v septembri spustili," doplnila prezidentka.Váži si, že v pláne obnovy je ministerstvom školstva vypracovaný kvalitný dlhodobý reformný zámer na použitie 800 miliónov eur určených na vzdelávanie novej generácie, od škôlkarov až po doktorandov.Prezidentka dodala, že obaja odchádzajú od rozrobenej práce, čo nepovažuje za ľahké rozhodnutie. „Svoje demisie podávate nielen ako vyjadrenie individuálneho rozhodnutia, ale aj ako prejav stanoviska politickej strany, ktorá vás do vlády nominovala, a ktorá už dnešným dňom nemá v kabinete zastúpenie. Vaše rozhodnutie však plne rešpektujem a želám vám veľa úspechov v ďalšom pôsobení," uviedla v príhovore.Šéf liberálov Richard Sulík po podaní demisie oboch ministrov vyhlásil, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) pozastavuje svoju účasť v koalícii a to dovtedy, kým premiér Igor Matovič (OĽaNO) nepodá demisiu.Hnutie OĽaNO v reakcii uviedlo, že Sulík sa rozhodol povaliť ďalšiu demokratickú vládu a uprednostnil vlastnú ministerskú stoličku pred budúcnosťou krajiny, čo je poľutovaniahodné.„Teraz je na zodpovednosti nás, zostávajúcich koaličných strán, aby sme spoločnými silami snahe rozbiť vládu zabránili, tento útok ustáli, našli dohodu a vyviedli krajinu z politickej krízy," píše sa vo vyhlásení najsilnejšieho koaličného subjektu.Korčok pred prijatím u prezidentky Čaputovej na tlačovej konferencii vyhlásil, že jeho pôsobenie v tejto vláde nie je možné, pretože strana, ktorá ho nominovala, teda Sloboda a Solidarita (SaS), odchádza z vlády.Hlave štátu sa poďakoval za to, že ho pred necelým rokom poverila funkciou ministra a dala mu dôveru. Vďaku vyjadril aj predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi Sme rodina ), premiérovi Matovičovi, všetkým členom vlády či svojim štátnym tajomníkom Ingrid Brockovej a Martinovi Klusovi (SaS).Korčok tiež povedal, že koaličné rokovania stále prebiehajú. Tvrdí, že štátni tajomníci na ministerstve zahraničných vecí ostávajú. Podľa končiaceho šéfa diplomacie začala táto vláda v zahraničnej politike dobre. Poukázal hlavne na prijatie novej bezpečnostnej stratégie. V zahraničnej politike sa však Slovensko podľa jeho slov dostalo na tenký ľad pre spory v domácej politike. „Chcem apelovať, aby sme sa vrátili z tenkého ľadu naspäť," doplnil.Na Slovensku sa podľa neho etablovala ilúzia, že minister zahraničných vecí má doma mlčať a v zahraničí má vysvetľovať prešľapy. Zdôraznil, že mu prekáža úpadok politickej kultúry. „Etabluje sa nekultúra," dodal. Tvrdí, že to nie je zodpovednosť tejto vlády, ale treba pripustiť, že ani jej sa nepodarilo tento dlhodobý úpadok zastaviť.Korčok podotkol, že zahraničná politika je „spojená pupočnou šnúrou s tou v vnútornou". Pre každého ministra zahraničných vecí je podľa neho dôležité, aby sa mu nestalo, že jeho premiér v kritickej a dôležitej situácii pre krajinu podporí ministra zahraničných vecí iného štátu. Podľa svojich slov bol prvým ministrom zahraničných vecí, ktorému sa niečo také stalo, a verí, že aj posledným.