Forbes zverejnil najlepšie zárobky celebrít, Clooney zarobil viac ako akýkoľvek herec pred ním

Desať najlepšie platených celebrít podľa magazínu Forbes:

1. Floyd Mayweather - 285 miliónov dolárov

2. George Clooney - 239 miliónov dolárov

3. Kylie Jenner - 166,5 milióna dolárov

4. Judy Sheindlin (sudkyňa Judy) - 147 miliónov dolárov

5. Dwayne "The Rock" Johnson - 124 miliónov dolárov

6. U2 - 118 miliónov dolárov

7. Coldplay - 115,5 milióna dolárov

8. Lionel Messi - 111 miliónov dolárov

9. Ed Sheeran - 110 miliónov dolárov

10. Cristiano Ronaldo - 108 miliónov dolárov





BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - George Clooney si za uplynulých 12 mesiacov na konto pripísal vyššiu sumu ako akýkoľvek iný herec pred ním.Vyplýva to z rebríčka najlepšie platených celebrít magazínu Forbes, podľa ktorého herec, režisér, scenárista, producent a podnikateľ ťažil najmä z predaja spoločnosti Casamigos zameranej na tequilu, ktorú spoluzakladal.Clooneyho príjmy pred zdanením za obdobie od 1. júna 2017 podľa odhadov Forbesu predstavujú 239 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 204 miliónov eur). Päťdesiatsedemročný rodák z Lexingtonu v Kentucky sa tak zaradil na druhú priečku rebríčka za boxera Floyda Mayweathera (285 miliónov dolárov - 243 miliónov eur).Tretia je modelka, televízna osobnosť a podnikateľka Kylie Jenner so zárobkami 166,5 milióna dolárov (142 miliónov eur). Do Top 10 sa dostali aj írska skupina U2, britská formácia Coldplay, Ed Sheeran, ktorý je najvyššie umiestneným sólovým hudobníkom v rebríčku, alebo futbalové hviezdy Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.Do tohtoročného zoznamu Celebrity 100 zaradil Forbes celosvetové hviezdy "spred kamier" na základe ich odhadovaných nezdanených príjmov v období od 1. júna 2017 do 1. júna 2018. V stovke je pritom len 15 žien, čo je ešte o jednu menej ako vlani. Celkové zárobky ľudí na zozname dosiahli 6,3 miliardy dolárov (5,38 miliardy eur), čo je o 22 percent viac ako vlani. Hranicu 100 miliónov dolárov pritom prekročilo 11 z nich.