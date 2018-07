Košický Kulturpark bude po dva dni žiť džezovými koncertmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Košice 15. júla (TASR) – Dvanásť džezových koncertov ponúka hudobný festival ShowCase 2018 - Hev Het Fest, ktorý sa koná v utorok a stredu (18.7.) v košickom Kulturparku. V koncentrovanej podobe sa tak fanúšikom a promotérom predstavia hudobníci z desiatky európskych krajín. Súčasťou sú rôzne sprievodné podujatia, možnosť nahliadnuť pod povrch súčasného hudobného priemyslu a stretnúť sa s umelcami.Siedmy ročník letného hudobného festivalu, ktorý organizuje vydavateľstvo Hevhetia, má oproti minulým rokom výrazne inú dramaturgiu. "Stáli návštevníci nášho festivalu boli v minulosti zvyknutí, že sme jednotlivé koncerty pripravovali počas celého leta. Tentoraz ich, ale aj seba, trošku 'vyhodíme' z komfortnej zóny a ponúkneme to všetko naraz," uviedol riaditeľ košického hudobného vydavateľstva Ján Sudzina.ShowCase koncerty budú prebiehať od 16.00 do 19.30 h v sérii 30-minútových blokov. Kapely a zoskupenia odprezentujú svoju tvorbu pred profesionálnym aj laickým publikom. Večerné koncerty začínajú o 20.30 h a predstavia sa v nich hlavné hviezdy podujatia. V utorok to bude francúzsky trubkár Erik Truffaz s kapelou poľského klaviristu a skladateľa Krzystofa Kobylinského KK Pearls. V stredu sa predstavia nórsky trubkár Arve Henriksen s prešovským gitaristom Davidom Kollárom.Na festivale sú v spolupráci s hudobnými partnermi i samotnými muzikantmi pripravené aj prednášky a workshopy. Osobitná časť sprievodných podujatí je venovaná media artu. Podujatie je zároveň aj stretnutím džezových profesionálov takmer z celého sveta. Prítomní sú hudobní žurnalisti, promotéri, organizátori džezových festivalov a hudobní agenti z krajín, ako Japonsko, Čína, Indonézia, Egypt, Veľká Británia, Nemecko, Rusko či Izrael."Treba hľadať vlastné cesty, ako byť úspešný a najlepším príkladom je spájanie sa s medzinárodnými partnermi, a to je aj naša cesta do budúcna. Showcase je vlastne taký veľtrh hudobných kapiel, kde sa na jednom mieste koncentruje veľké množstvo skupín a zároveň ľudí, ktorí by mali záujem pozvať ich na vlastné festivaly," priblížil nový formát Sudzina.