Ford sa vo 4. štvrťroku 2018 prepadol do straty

Detroit 24. januára (TASR) - Americká automobilka Ford Motor sa vo 4. štvrťroku 2018 prepadla do straty. Odôvodnila to mimoriadnymi nákladmi a slabším odbytom v Číne a Európe.Ford po zatvorení burzy v stredu (23.1.) oznámil, že za tri mesiace do konca decembra 2018 vykázal čistú stratu 116 miliónov USD (102,5 milióna eur), čo predstavuje 3 centy na akciu. V posledných troch mesiacoch roka 2017 pritom dosiahol zisk 2,52 miliardy USD alebo 63 centov na akciu.Upravený zisk pred úrokmi a zdanením mal Ford na úrovni 1,5 miliardy USD a jeho tržby mierne vzrástli o 1 % na 41,8 miliardy USD z predvlaňajších 41,3 miliardy USD.Ford tiež uviedol, že jeho závody mimo Severnej Ameriky vygenerovali vo 4. štvrťroku prevádzkovú stratu 828 miliónov USD. Z toho v Európe vykázal prevádzkovú stratu 199 miliónov USD, v Ázii mal stratu 381 miliónov USD a aj prevádzky v Južnej Amerike, na Blízkom východe a Afrike zaznamenali stratu.Okrem toho príjmy Fordu znížili náklady na dôchodky a obchodné spory Spojených štátov s partnermi v Číne a Európe, ktoré prispeli aj k zdraženiu materiálov použitých v automobilovej výrobe.(1 EUR = 1,1367 USD)