Izrael obvinil židovského tínedžera zo zabitia Palestínčanky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 24. januára (TASR) - Izraelská prokuratúra obvinila vo štvrtok 16-ročného židovského tínedžera zo zabitia po tom, ako údajne hodil kameň na okupovanom západnom brehu Jordánu a zabil 47-ročnú Palestínčanku. Informovala o tom agentúra AFP.Prokuratúra vo vyhlásení obvinila nemenovanú podozrivú osobu, že hodila kameň pri protiarabskom útoku v rámci "teroristického činu". Na kameni, ktorý Palestínčanku zabil, sa našla DNA tohto židovského tínedžera, uviedol denník Haarec. Kameň vážil približne dva kilogramy a prv než ženu zasiahol, preletel cez sklo auta.Áiša Rabíová cestovala v októbri s manželom a deväťročnou dcérou domov do obce Bidjá, keď ich auto zasypala spŕška kameňov, uviedol jeden z príbuzných. Jeden z kameňov ju trafil do hlavy. Previezli ju do nemocnice, zraneniu však podľahla. Jej manžel videl počas útoku neďaleko auta skupinu židovských osadníkov.Podľa denníka The Independent sa v oblasti nachádza niekoľko ultranacionalistických židovských osád. Na jeseň odtiaľ hlásili niekoľko útokov na Izraelčanov, čo mohlo nasvedčovať tomu, že Palestínčanku zabili pri odvetnom útoku.Izraelské úrady zatkli tínedžera 30. decembra. Počas vyšetrovania zadržali aj ďalšie štyri osoby, ale prepustili ich do domáceho väzenia.Prípady vyšetrovania "židovského terorizmu", ako ich často nazývajú izraelské médiá, sú vnímané v krajine veľmi citlivo, pripomína AFP.