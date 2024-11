Ford v Európe zruší 4-tisíc pracovných miest, nedarí sa mu predávať elektromobily

20.11.2024 (SITA.sk) - Americká automobilka Ford Motor Co. oznámila, že do konca roka 2027 zníži počet svojich zamestnancov v Európe o 4-tisíc. Za dôvod označila slabší predaj elektrických áut, ako očakávala.Ford v stredu uviedol, že väčšinu pracovných miest zruší v Nemecku. V tento krajine výrobca áut zredukuje počet pracovných pozícií o 2 900. Nasledovať bude Veľká Británia so zrušením 800 pracovných miest. V iných európskych krajinách Ford zruší 300 miest.Spoločnosť uviedla, že zároveň skracuje pracovný čas zamestnancov vo svojom závode v Kolíne nad Rýnom, kde vyrába elektrické vozidlá Capri a Explorer.„To, čo nám v Nemecku chýba, je jasný program na podporu elektrickej mobility, ako sú verejné investície do nabíjacej infraštruktúry, zmysluplné stimuly na pomoc spotrebiteľom pri prechode na elektrické vozidlá a väčšia flexibilitu pri plnení cieľov v oblasti emisií CO2,“ povedal finančný riaditeľ Fordu John Lawler.