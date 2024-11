Ukončenie vojny rokovaním alebo bojovať až do víťazstva? Prieskum ukázal názor Ukrajincov

Únava z vojny

Vzdanie sa časti územia

20.11.2024 (SITA.sk) - Celkovo 52 percent Ukrajincov by si želalo, aby ich krajina čo najskôr rokovaním dosiahla ukončenie vojny. Zhruba štyria z desiatich Ukrajincov (38 %) sa však domnieva, že je proti ruskej invázii potrebné bojovať až do víťazstva.Ako informuje web Ukrajinská pravda, ukázal to prieskum, ktorý počas augusta až októbra uskutočnila spoločnosť Gallup.„Po viac ako dvoch rokoch vyčerpávajúceho konfliktu sú Ukrajinci čoraz viac unavení z vojny s Ruskom," uviedla firma Gallup.Z prieskumu vyplýva, že značná časť tých, ktorí sú za rýchle ukončenie vojny, sa domnieva, že Ukrajina by mala byť pripravená vzdať sa určitého územia výmenou za mier.Viac ako polovica tejto skupiny (52 %) súhlasí s tým, že v rámci mierovej dohody na ukončenie vojny by Ukrajina mala byť otvorená nejakým územným ústupkom.Firma Gallup sa však v prieskume nepýtala na podrobností o územných ústupkov, ktorým by boli respondenti otvorení.