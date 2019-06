Ford v roku 2020 zatvorí svoj závod na výrobu motorov v Bridgende

Logo americkej automobilky Ford. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. júna (TASR) - Americká automobilka Ford v septembri 2020 zatvorí svoj závod na výrobu motorov v Bridgende na juhu Walesu. Zasadí tak ďalšiu ranu britskému automobilovému priemyslu, ktorý príde zhruba o 1700 pracovných miest. Informoval o tom vo štvrtok odborový zväz.Ford robí škrty na viacerých trhoch, aby dostal z červených čísiel stratové prevádzky. Automobilka opakovane varovala britskú vládu, že je potrebné udržať voľný obchod s Európskou úniou aj po brexite. Podmienky vystúpenia Spojeného kráľovstva z bloku však stále zostávajú nejasné.Závod v Bridgende sa vlani podieľal približne 20 % na výrobe automobilových motorov v Británii. Ale jeho kontrakt na dodávky pre Jaguar Land Rover sa končí v septembri 2020, čo by znamenalo, že závod vo Walese by vyrábal len benzínové motory na export.Ford prevádzkuje dve továrne v Británii na výrobu motorov, ktoré vyváža do Nemecka, Turecka, Spojených štátov a inde. Ak by Británia opustila Úniu bez dohody, mohlo by dôjsť k oneskoreniam dodávok a ďalším nákladom po zavedení hraničných kontrol a ciel.povedal Len McCluskey, šéf Unite, najväčšieho britského odborového zväzu. Ford na žiadosť o komentár neodpovedal.Kedysi prosperujúci britský automobilový sektor po zmenách v 80. rokov minulého storočia, keď tamojšie továrne získali najmä zahraničné automobilky, trpí od roku 2017 poklesom predaja, produkcie a investícií.Ford v januári upozornil, že zmeny v jeho európskej divízii budú zahŕňať aj zrušenie tisícov pracovných miest, prípadné zatvorenie závodov a zastavenie stratových výrobných liniek.Zamestnanci v Bridgende pritom už dlhšie tlačili na výrobu hybridných motorov a komponentov pre elektrické vozidlá, ale takéto investície neprichádzali.Honda, ktorá sa podieľa viac ako 10 % na produkcii 1,5 milióna automobilov v Británii, ako prvá oznámila, že zavrie svoju továreň. A stále sa čaká na celý rad investičných rozhodnutí vrátane toho, či materská spoločnosť Peugeot PSA udrží závod v Ellesmere Port, a či bude Jaguar Land Rover vyrábať elektromobily v Británii.