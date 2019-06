TASR ponúkne spravodajstvo z pracovnej cesty R. Rašiho v Číne

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 6. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať zahraničnú pracovnú cestu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) v dňoch 8. až 9. júna v čínskom meste Ning-po.Vicepremiér cestuje do Čínskej ľudovej republiky spolu s podnikateľskou delegáciou. Zúčastní sa na výstave tradičných a špeciálnych výrobkov krajín strednej a východnej Európy (China CEEC Investment and Trade EXPO). Raši vystúpi s príhovorom na otvorení slovenského stánku. Okrem toho ho čakajú viaceré stretnutia. Rokovať by mal s čínskym vicepremiérom Liou Chem, ale aj s predstaviteľmi mesta Ning-po.Zástupcovia slovenskej vlády sa zúčastnia aj na seminári za účasti Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a čínskych investorov. Slovenskí podnikatelia budú mať možnosť rokovať s potenciálnymi čínskymi partnermi o možných nových obchodoch a prehĺbení obchodných vzťahov.Osobitná spravodajkyňa TASR Martina Rybanská prinesie z Ning-pa textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.