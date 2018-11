Formácia The Chainsmokers

Vznikla v roku 2012 v New Yorku. V minulosti bol jej členom aj Rhett Bixler.



Na konte majú EP nahrávky Bouquet (2015), Collage (2016) a Sick Boy (2018) a spomínaný album Memories...Do Not Open (2017), s ktorým dobyli americký rebríček Billboard 200.



Medzi ich najznámejšie skladby patria okrem spomínanej Paris aj Closer, Don't Let Me Down (feat. Daya), #Selfie, Roses (feat. Rozes) a Something Just Like This (feat. Coldplay).



BRATISLAVA 7. novembra - Americká elektronická formácia The Chainsmokers pripravuje film inšpirovaný hitom Paris, ktorý vydala na debutovom albume Memories...Do Not Open (2017).Skupina novinku produkuje pod vlastnou značkou Kick The Habit Productions, ktorú založila len nedávno. Scenár má na starosti Mickey Rapkin.Duo v zložení Andrew Taggart a Alex Pall v čase vydania nahrávky na sociálnej sieti Facebook prezradilo, že skladbu inšpiroval jeden z Taggartových kamarátov, ktorý mal problém s drogami.Hudobník, ktorý muža pozná od detstva, s ním udržiaval kontakt prostredníctvom Facebooku, no nikdy s ním nerozoberal jeho problém, i keď o ňom vedel. Dvojica dodala, že "skladba je o úniku z reality".Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.