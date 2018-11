VZBURA v lietadle: Pasažieri donútili posádku vyložiť smradľavé ovocie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 7. novembra (TASR) - Pasažieri indonézskej leteckej spoločnosti Sriwijaya Air sa vzbúrili proti prevozu prenikavo zapáchajúceho ovocia durian v nákladnom priestore lietadla a donútili posádku toto tŕňovité ovocie vyložiť. V stredu o tom informovali miestne médiá a tlačová agentúra DPA.Pasažierov v meste Bengkulu na indonézskom ostrove Sumatra privítal v pondelok pri nástupe do lietadla spoločnosti Sriwijaya Air silný zápach, ale iba jeden z cestujúcich mal odvahu sťažovať sa posádke, napísal denník Kompas.napísal na Facebooku hudobník Amir Zidane, ktorý sa nachádzal na palube letu smerujúceho z Bengkalu do hlavného mesta Jakarta.Zidane dodal, že člen posádky mu následne povedal, že pach zmizne, keď sa už lietadlo bude nachádzať vo vzduchu.opísal situáciu hudobník.Pasažieri sa predrali von z lietadla, pričom niektorí sa už takmer pustili do šarvátky s členmi posádky, tá však nakoniec ustúpila a problematické ovocie vyložila.Vedúci pracovník aerolínií Sriwijaya Air, Abdul Rahim, pre denník Kompas povedal, že náklad ovocia bol zabalený správne, v súlade s nariadeným postupom, ale mal podozrenie, že zápach, ktorý sa šíril do kabíny lietadla, mohol spôsobiť nejaký zvyšný, zabudnutý kus tohto ovocia.Šéf letiska v Bengkulu, Anies Wardhana, vyhlásil, že letecké spoločnosti nemajú zakázané prevážať durian v nákladnom priestore, ale úrady tieto predpisy prehodnotia s ohľadom na pohodlie pasažierov.dodal šéf letiska pre Kompas.Durian je v juhovýchodnej Ázii obľúbeným ovocím, ale mnohí tvrdia, že na túto lahôdku si treba zvyknúť. Jeho zápach sa dá porovnať k zhnitému, skazenému mäsu a ponožkám z telocvične.