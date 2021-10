Formula 1 sa pripravuje na novú éru, v budúcej sezóne bude 23 pretekov

Nové predpisy a autá

Premiéra pretekov v Miami

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Budúca sezóna motoristickej formuly 1 bude pozostávať z 23 pretekov. Odštartuje 20. marca Veľkou cenou Bahrajnu a finiš bude mať taktiež na Blízkom východe - 20. novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.Kalendár pre rok 2022 v piatok schválila Medzinárodná motoristická federácia (FIA). Po dvoch rokoch prestávky spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 sa v ňom opäť ocitli podujatia v Singapure i Kanade.Ako uviedol prezident a výkonný riaditeľ F1 Stefano Domenicali, "efjednotka" sa pripravuje na "vstup do novej éry s úplne novými predpismi a autami" navrhnutými tak, aby boli preteky ešte atraktívnejšie ako doteraz.Po spomenutej VC Bahrajnu bude o týždeň neskôr nasledovať VC Saudskej Arábie. Potom sa seriál majstrovstiev sveta F1 presunie do austrálskeho Melbourne, kde sa v uplynulých rokoch zvykli konať úvodné preteky sezóny. V Európe sa jazdci prvýkrát predstavia v druhej polovici apríla v talianskej Imole v rámci VC Emilia Romagna.Premiéru budú mať preteky v americkom Miami (8. mája), ktoré bude v poradí 11. miestom v USA, kam zavíta kráľovná motoristického športu. Tohtosezónny debutant, VC Kataru, bude mať v roku 2022 prestávku a do kalendára F1 sa vráti až v roku 2023, pretože tento emirát na Arabskom polostrove sa sústredí na úspešné zorganizovanie budúcoročných majstrovstiev sveta vo futbale.