Záborskému sa v Liberci nedarilo podľa predstáv, s tímom sa rozhodli ukončiť spoluprácu

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Záborský už nebude pôsobiť v českom tíme HC Bílí Tygři Liberec. Ako uviedla oficiálna stránka severočeského klubu, vedenie Liberca sa po vzájomnej dohode rozhodlo ukončiť spoluprácu s 33-ročným útočníkom.Rodák z Trenčína pôsobil v Liberci od konca augusta. Do tohto pôsobiska prichádzal s nálepkou produktívneho zakončovateľa, ktorú si vyslúžil počas uplynulých rokov vo fínskej najvyššej súťaži. V Liberci sa mu však nedarilo podľa predstáv a v jedenástich extraligových dueloch si na konto pripísal iba dva presné zásahy, čo zapríčinila i slabá produktivita celého libereckého mužstva."Tomášovi sa chcem poďakovať za jeho profesionálny prístup a pôsobenie v našom tíme. Nemal to jednoduché, nastúpil do nového tímu v novej lige tesne pred sezónou. Myslím si, že naše i jeho predstavy o pôsobení u nás boli odlišné, a preto sme sa vzájomne dohodli na ukončení zmluvy. Prajeme mu veľa šťastia v jeho ďalšej kariére," uviedol na klubovom webe športový manažér "bielych tigrov" Patrik Augusta.